Diễn viên 'Bố già' qua đời

Diane Keaton qua đời tại California, hưởng thọ 79 tuổi. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ nữ diễn viên gạo cội cảm thấy bàng hoàng.

Theo tờ People, đại diện gia đình xác nhận Diane Keaton trút hơi thở cuối cùng tại California. Người này đồng thời cho biết gia đình mong được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm này.

Nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên gạo cội hiện chưa được tiết lộ. Song một nguồn tin chia sẻ rằng sức khỏe của bà đã suy giảm đột ngột trong vài tháng gần đây. Theo Page Six, lần cuối Diane Keaton xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 4. Khi ấy, bà còn khỏe mạnh và rạng rỡ khi chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm Ngày Thú cưng cùng chú chó Reggie của mình.

Diane Keaton qua đời ở tuổi 79. Ảnh: GC Images.

Thông tin Diane Keaton qua đời ở tuổi 79 gây chấn động giới giải trí. Nhiều khán giả, đồng nghiệp đã đăng tải bài viết bày tỏ tiếc thương, tưởng nhớ nữ diễn viên gạo cội.

Keaton trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Kay Adams-Corleone trong bộ ba phim Bố già của đạo diễn Francis Ford Coppola. Bà còn được yêu mến qua nhiều vai diễn khác trong các bộ phim như First Wives Club, Father of the Bride và đặc biệt là Annie Hall (1977) - tác phẩm mang về cho bà tượng vàng Oscar Nữ chính xuất sắc.

Diane Keaton chưa kết hôn. Bà từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 20 năm với Al Pacino trước khi chia tay vào năm 1990. Minh tinh điện ảnh cũng có thời gian hẹn hò với Woody Allen và diễn viên Warren Beatty.

Khi ở tuổi 50, Keaton quyết định trở thành mẹ đơn thân, nhận nuôi hai người con: con gái Dexter vào năm 1996 và con trai Duke vào năm 2001.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sẵn sàng làm mẹ. Làm mẹ không phải là một bản năng thôi thúc không thể cưỡng lại, mà là một ý nghĩ tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Và rồi tôi quyết định bước vào hành trình đó", bà chia sẻ về việc nhận con.