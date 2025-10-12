Diễn viên Nhật bị điều tra vì tình nghi sử dụng ma túy

Ryoko Yonekura bị Cục Kiểm soát Ma túy âm thầm điều tra trong nhiều tháng vì nghi ngờ sử dụng chất cấm. Thời gian gần đây, nhiều lịch trình sự kiện của cô liên tục bị hủy.

Theo Shūkan Bunshun, Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khu vực Kanto–Shin’etsu (gọi tắt là “Matri”) đã quyết định tiến hành điều tra chính thức đối với nữ diễn viên Ryoko Yonekura (50 tuổi), với cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát ma túy.

Nhóm phóng viên của Shūkan Bunshun cho biết họ nhận được tin vào đầu tháng 6 rằng Ryoko Yonekura đã lọt vào tầm ngắm của Matri. Kể từ đó, trong suốt hơn 4 tháng qua, Matri đã âm thầm theo dõi và ghi nhận các hoạt động của cô.

Cuộc điều tra có bước chuyển lớn vào ngày 20/8, khi cơ quan chức năng bất ngờ ập vào căn hộ của Yonekura ở Tokyo để khám xét. Đây cũng là nơi cô đang sống cùng với bạn trai - một vũ công người Argentina.

Theo nguồn tin của Shūkan Bunshun, các vật chứng bị thu giữ tại nhà có “khả năng cao chứa thành phần bất hợp pháp”.

Yonekura bị tình nghi sử dụng ma túy. Ảnh: Jiji Press.

Gần đây, nữ diễn viên bất ngờ hủy tham gia buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm khai trương lại cửa hàng Barneys New York Ginza vào ngày 17/9. Những sự kiện khác mà Yonekura dự kiến góp mặt thời gian qua cũng đều lần lượt bị hủy, khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của nữ diễn viên.

Shūkan Bunshun cho biết họ đã gửi văn bản chính thức đến công ty quản lý của Yonekura để xác minh về cuộc khám xét hồi tháng 8, nhưng phía công ty tới nay vẫn im lặng.

Yonekura Ryoko sinh năm 1975, được biết đến là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô từng đóng hàng loạt phim truyền hình, bên cạnh một số dự án điện ảnh và tham gia lồng tiếng.