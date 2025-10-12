Khán giả hoảng loạn, bỏ chạy sau sự cố ở concert Em xinh

Concert Em xinh "say hi" tối 11/10 đang gây tranh cãi dữ dội vì sự cố pháo hoa bắn vào khu vực khán giả, khiến người xem hoảng loạn bỏ chạy.

Concert Em xinh "say hi" vừa được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 11/10, với những tiết mục âm nhạc hấp dẫn và chủ đề Vạn vật đến từ em - tôn vinh vẻ đẹp tự tin, độc lập của phụ nữ Việt. Với sân khấu được đầu tư hoành tráng, đây là một concert giải trí khá mãn nhãn.

Dẫu vậy, chương trình vẫn gây bức xúc vì gặp một số trục trặc. Điển hình là sự cố pháo hoa bắn thẳng vào khu vực có nhiều khán giả đang đứng. Cụ thể, trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người xem hoảng loạn và bỏ chạy khi bị pháo bắn vào người.

Những đoạn clip trên gây xôn xao, kéo theo bàn luận trái chiều. Dân mạng bày tỏ bức xúc khi sự cố pháo hoa không phải lần đầu diễn ra trong các concert của đơn vị tổ chức.

"Đi xem concert mà được trải nghiệm kinh hoàng", "Thà là sự cố bất khả kháng chứ mấy lần rồi mà vẫn không chấn chỉnh", "Sợ hãi với mấy concert nguy hiểm như thế này", "Xem thường tính mạng, an toàn của khán giả"... là một số bình luận của người xem.

Pháo hoa bắn thẳng vào khu vực khán giả gây sợ hãi.

Sáng 12/10, BTC đã lên tiếng xin lỗi khán giả sau sự cố nguy hiểm: "BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn".

Bên cạnh sự cố pháo hoa, concert cũng còn một số thiếu sót trong khâu tổ chức. Tiết mục mở màn Việt Nam hơn từng ngày gặp vấn đề về âm thanh, làm giảm sức hút của màn chào sân. Một số tiết mục như Not my fault bị lấn át bởi nhạc nền, vocal gần như chìm nghỉm. Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi cũng bị trục trặc khi âm thanh và micro đột ngột tắt tiếng.

Ngoài ra, việc ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi chưa hợp lý khiến một số khán giả khu vực SVIP bị khuất tầm nhìn, không thể thưởng thức trọn vẹn sân khấu chính.