Việt Hương, Hồng Đào có cản nổi phim kinh dị Thái?

"Quỷ ăn tạng 3" đang cho thấy sức hút mạnh mẽ, không có đối thủ ở rạp Việt. Phim kinh dị Thái Lan dự kiến tiếp tục càn quét phòng vé cho tới khi "Cục vàng của ngoại" công chiếu.

Sau Mưa đỏ, Tử chiến trên không là cái tên tiếp theo làm dậy sóng rạp Việt suốt nhiều tuần liền. Phải đến khi phim kinh dị Thái Lan Quỷ ăn tạng 3 ra mắt, ngôi vương phòng vé Việt mới chính thức đổi chủ.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy tuần qua, Quỷ ăn tạng 3 là cái tên được khán giả săn đón nhất. Phim dắt túi khoảng 33 tỷ đồng dịp cuối tuần, bán ra 370.000 đầu vé trên gần 10.700 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu bán được 34 vé. Tính thêm các suất chiếu đặc biệt, doanh thu phần 3 Quỷ ăn tạng đến cuối ngày 12/10 đã vào khoảng 50 tỷ đồng .

Quỷ ăn tạng 3 thu 50 tỷ đồng mở màn.

Thành tích chào sân của tác phẩm tỏ ra khá ấn tượng với mặt bằng phim kinh dị thời gian qua. Thực tế, Quỷ ăn tạng 3 ra mắt vào thời điểm phim kinh dị thoái trào ở rạp Việt. Tuy nhiên, nhờ lợi thế thương hiệu, dàn cast hút khách và chiến dịch truyền thông rầm rộ, phim vẫn tạo được độ nhận diện, thu hút đông đảo người xem ra rạp.

Bộ phim xứ chùa vàng có nội dung đơn giản, dễ tiếp cận và giàu tính giải trí. Song tác phẩm khó làm hài lòng giới chuyên môn vì kịch bản nhạt nhòa, chưa có nhiều ý tưởng đột phá, mới mẻ.

Sau khi bị truất ngôi vương, Tử chiến trên không hiện giữ vị trí á quân phòng vé. Tổng doanh thu phim sau 1 tháng chiếu là 235 tỷ đồng , vượt Hai Phượng để trở thành phim hành động nội địa ăn khách nhất lịch sử.

Một bộ phim khác ra rạp tuần qua là Tron: Ares ghi nhận doanh thu mở màn gần 3 tỷ đồng . Tác phẩm bị hạn chế về suất chiếu, bình quân chỉ có khoảng 600 suất/ngày.

Cục vàng của ngoại cản đường Quỷ ăn tạng 3 thu trăm tỷ.

Dàn phim cũ hạ nhiệt, trong khi những đối thủ ra mắt cùng thời điểm không có thành tích nổi bật, Quỷ ăn tạng 3 vẫn sẽ là cái tên làm mưa làm gió những ngày tới. Song, việc chinh phục cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng sẽ gặp trở ngại với sự xuất hiện của phim Việt Cục vàng của ngoại.

Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Khương Ngọc, sau thành công phòng vé Chị dâu. Phim quy tụ dàn cast hùng hậu với những cái tên quen thuộc trên màn ảnh rộng như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ... Hiện tại, kết quả cuộc đấu giữa Cục vàng của ngoại và Quỷ ăn tạng 3 vẫn là ẩn số khó đoán.