Clip em gái Trấn Thành và Thuận Nguyễn gây xôn xao

Đoạn clip Uyển Ân được Thuận Nguyễn cầu hôn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là một "tiểu phẩm" trong buổi cinetour.

Hôm 12/10, mạng xã hội lan truyền clip Uyển Ân được Thuận Nguyễn cầu hôn. Đây thực chất là một màn "tiểu phẩm" đùa giỡn của hai diễn viên tại buổi cinetour Chị ngã em nâng tại Đồng Tháp mới đây.

Trong đoạn clip, Thuận Nguyễn bất ngờ rút ra cặp nhẫn và trao cho bạn diễn. Uyển Ân tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt đi trong bối rối. Cặp đôi sau đó đeo nhẫn cho nhau. Thuận Nguyễn thậm chí còn đội khăn voan và trao bó hoa cưới cho em gái Trấn Thành. Hành động của anh khiến khán giả phía dưới hú hét, cổ vũ trong phấn khích.

Uyển Ân đùa hóm hỉnh: "Đi cinetour về tự dưng lại có chồng”. Khi khán giả thắc mắc việc "cầu hôn" Uyển Ân đã xin phép Trấn Thành hay chưa, Thuận Nguyễn đáp: “Sẽ xin phép sau”.

Uyển Ân và Thuận Nguyễn được nhiều khán giả "ship couple". Ảnh: FBNV.

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút quan tâm trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước phản ứng của hai diễn viên. Mặc dù biết đây chỉ là "tiểu phẩm", dân mạng nhận xét cả hai đẹp đôi từ trong phim tới ngoài đời. Nhiều khán giả thậm chí còn nhiệt tình "ship couple" hai diễn viên.

Uyển Ân và Thuận Nguyễn vừa đóng cặp trong bộ phim Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Phim xoay quanh hai chị em mồ côi Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Sau khi trưởng thành, Thương muốn em trai phải đi theo con đường mà mình "dọn sẵn". Nhưng không ngờ, sự áp đặt đó là nguồn cơn tạo nên mâu thuẫn, đẩy hai chị em ruột xa cách nhau.

Giữa lúc đó, Lực gặp được Hải Âu (Uyển Ân), cô gái cá tính, phóng khoáng. Kể từ đó, anh có nhiều thay đổi về suy nghĩ, lối sống.

Vũ Thành Vinh cho thấy tiến bộ về tay nghề so với phim đầu tay Hai Muối. Anh chọn tiếp cận đề tài gia đình với một câu chuyện giản dị, chân thành. Kịch bản Chị ngã em nâng thực chất còn những non nớt, vụng về nhưng vẫn tạo được thiện cảm. Diễn xuất của Quốc Trường, Uyển Ân cũng được nhận xét tích cực, có chemistry.

Tới chiều 12/10, Chị ngã em nâng đã mang về khoản doanh thu gần 14 tỷ đồng . Những ngày qua, đoàn phim vẫn tích cực quảng bá, cinetour khắp cả nước.

