Cảnh 18+ trong phim cổ trang gây bàn tán

Cảnh nóng của "Nhất Tiếu Tùy Ca" được dàn dựng tinh tế, phù hợp về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, việc cảnh nóng được mang ra làm truyền thông, kéo tương tác gây ra tranh luận.

Theo Sohu, bộ phim cổ trang Nhất Tiếu Tùy Ca do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Mới nhất, khán giả tiếp tục bàn luận về phân cảnh giường chiếu kéo dài 37 giây trong phim. Thậm chí, từ khóa về chủ đề này còn leo lên top tìm kiếm trên Weibo.

Cụ thể, trong tập 25 phát sóng ngày 11/10, cặp đôi do Lý Thấm và Trần Triết Viễn thủ vai thao thức vì nhớ nhau. Cả hai vô tình chạm mặt rồi nhanh chóng lao vào một đêm mặn nồng. Cảnh nóng thực chất được dàn dựng khá tinh tế. Diễn viên không trút bỏ hết trang phục, đạo diễn cũng dùng lớp màn lụa mờ để hình ảnh thân mật hiện lên không bị phô.

Cảnh quay này được nhận xét hợp lý về mặt cảm xúc. Song, một bộ phận khán giả lại chỉ trích đội ngũ truyền thông cố tình nhấn mạnh yếu tố nóng bỏng để câu kéo sự chú ý.

Nhất Tiếu Tùy Ca đang là tựa phim được khán giả quan tâm.

Dân mạng so sánh rằng, nếu đặt cạnh những phim ngắn cùng thời điểm, cảnh thân mật của Nhất Tiếu Tùy Ca vẫn giữ được mức độ thẩm mỹ, tinh tế nhất định. Tuy nhiên, việc dựa dẫm quá nhiều vào cảnh này để kéo tương tác lại tỏ ra không phù hợp. Đây cũng là vấn đề chung của ngành phim ảnh hiện nay, khi nhiều nhà sản xuất chọn “độ nóng” thay vì tập trung vào chất lượng kịch bản.

Nhiều khán giả nhận xét chỉ khi cảnh thân mật trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu sáng tạo thay vì chỉ là chiêu trò, đó mới là lúc phim thực sự chạm đến trái tim người xem.

Nhất Tiếu Tùy Ca là phim cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Phim gây chú ý ngay khi mới ra mắt trên nền tảng iQIYI, vươn lên top 1 thịnh hành chỉ với 4 tập đầu tiên.