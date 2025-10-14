Băng Di được cầu hôn

Nữ diễn viên "Cục vàng của ngoại" vừa được bạn trai doanh nhân Justin Chiêm cầu hôn. Trước đó, cả hai đã gắn bó với nhau suốt gần 10 năm.

Tối 14/10, trên trang cá nhân, Băng Di gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh được bạn trai Justin Chiêm cầu hôn. Trong ảnh, cô đeo nhẫn cầu hôn bằng kim cương trên ngón áp út, được bạn trai âu yếm nắm tay.

"Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn: Tôi vẫn chưa unblock", người đẹp dí dỏm chia sẻ. Trước đó, Băng Di đã block (chặn) tài khoản mạng xã hội của bạn trai suốt một thời gian.

Doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh tương tự trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu". Nhiều khán giả, bạn bè bày tỏ bất ngờ và vui mừng khi hay tin Băng Di cùng bạn trai doanh nhân đính hôn. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cặp đôi.

Băng Di được Justin Chiêm cầu hôn. Ảnh: FBNV.

Trang Pháp bày tỏ hạnh phúc khi bạn thân được cầu hôn: "Muốn viết một cái status thật dài để dành cho bé. Nhưng mà ngay lúc này thì tôi chỉ muốn lên post ngay để nói rằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng bé và anh Justin".

Băng Di từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, từ khi quen bạn trai, cô có cơ hội gặp gỡ những người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và học được nhiều điều. Tuy nhiên, cô và bạn trai là hai cá thể độc lập, không bao giờ can thiệp vào công việc của nhau trừ những dự án làm chung. Bạn trai muốn Băng Di tự lập và chính cô cũng muốn vậy.

Băng Di, tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990, là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu. Cô được biết đến qua các bộ phim Gia đình phép thuật, Gạo nếp gạo tẻ, Bí mật hai thế giới…