Lý do Tom Cruise chia tay

  Thứ bảy, 18/10/2025 06:30 (GMT+7)
Chuyện tình kéo dài 8 tháng giữa Tom Cruise và Ana de Armas được cho là đã tan vỡ, vì cả hai không thể tìm được cách dung hòa khi ở bên nhau.

Theo nguồn tin của Daily Mail, Tom Cruise chia tay tình trẻ Ana de Armas vì cả hai có một số bất đồng quan điểm, không thể tìm được cách dung hòa khi ở bên nhau. Hai ngôi sao sau nhiều tháng hẹn hò nhận ra rằng họ nên làm bạn thay vì làm người yêu.

“Họ bắt đầu gặp gỡ để xem có thể hợp tác trong công việc hay không và rồi mối quan hệ đó phát triển thành điều gì đó hơn thế, điều mà cả hai đều không ngờ tới. Nhưng giống như bất kỳ bộ phim hay nào, mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết. Và đó chính là trường hợp của Tom và Ana”, nguồn tin chia sẻ.

Cặp đôi trước đó thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò lãng mạn. Ảnh: BACKGRID.

Theo người này, nguyên nhân cả hai bất đồng chủ yếu xuất phát từ những vấn đề của Tom Cruise: “Hoặc là bạn yêu mến Tom hoặc là bạn không thể chịu đựng nổi vì quá khó để bắt kịp nhịp sống của anh ấy”. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết khả năng hai diễn viên tái hợp là rất thấp, vì Tom hiếm khi muốn quay lại với người cũ.

Khi được hỏi liệu việc Tom Cruise gắn bó lâu năm với Giáo hội Scientology có phải là nguyên nhân khiến cả hai rạn nứt hay không, nguồn tin khẳng định mối quan hệ của cặp đôi “không đủ sâu hay đủ lâu để Scientology có thể ảnh hưởng hay quyết định điều gì”.

Trước đó, hôm 15/10, tờ The Sun đưa tin ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi và bạn gái đã đường ai nấy đi. Nguồn tin nhấn mạnh rằng cả hai đều cư xử rất trưởng thành sau chia tay, vẫn yêu quý và tôn trọng nhau.

Lần cuối cùng bộ đôi xuất hiện cùng nhau là vào cuối tháng 7, khi họ bị bắt gặp nắm tay dạo chơi ở Vermont trong một kỳ nghỉ riêng tư.

  Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    Ngày sinh: 3/7/1962
    Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    Con: 3

