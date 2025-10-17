Diễn viên Cao Hùng hiện tại

Ở tuổi 78, Cao Hùng vẫn miệt mài với các dự án phim. Diễn viên gạo cội được đồng nghiệp, khán giả trọng vọng nhờ năng lực và tình yêu bền bỉ với nghề.

Theo Sohu, diễn viên gạo cội Cao Hùng đã 78 tuổi nhưng vẫn miệt mài với công việc, chưa có ý định nghỉ hưu. Ông thường xuyên đóng phim, góp mặt trong nhiều dự án truyền hình ăn khách. Thậm chí để thuận tiện cho công việc, ngôi sao TVB cùng vợ đã chuyển đến sinh sống tại tỉnh Chiết Giang.

Gần đây, Cao Hùng cùng một nhóm bạn thân được bắt gặp đến chùa lễ bái, cầu phúc. Trong những bức ảnh được người qua đường chụp lại, diễn viên trông vẫn khỏe mạnh, dáng đi nhanh nhẹn, linh hoạt. Dù mái tóc bạc trắng, diễn viên gạo cội vẫn cho thấy thần thái minh mẫn.

Dưới bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe nam diễn viên, bày tỏ ngưỡng mộ trước sự cống hiến của ông với công việc diễn xuất.

Diễn viên gạo cội vẫn chăm chỉ đóng phim ở độ tuổi thất tuần.

Cao Hùng đã hoạt động trong giới giải trí hơn nửa thế kỷ. Xuất thân là võ sư đóng thế, thuở đầu ông không quá đam mê diễn xuất. Sau này khi tiếp xúc sâu với nghề, ông mới dần yêu thích công việc này.

Sự nghiệp của Cao Hùng có bước chuyển biến lớn khi gia nhập ATV. Nhờ bộ phim Tinh Võ Môn, tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi. Diễn viên cũng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn, nhận được không ít lời mời đóng phim, dù đa số là những vai vừa và nhỏ.

Ngoài truyền hình, Cao Hùng cũng tích cực đóng phim điện ảnh, từng hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm. Trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, ông là gương mặt gắn liền với những vai diễn đại hiệp. Với nền tảng võ thuật vững chắc, Cao Hùng thể hiện những cảnh hành động rất ấn tượng.

Ngoài sự nghiệp được ngưỡng mộ, Cao Hùng còn có gia đình êm ấm bên vợ và con cái. Vì muốn con có môi trường học tập tốt, diễn viên từng dọn sang Canada sinh sống vào thập niên 1990. Dù việc này khiến công việc bị hạn chế, diễn viên cho biết chưa bao giờ hối tiếc, bởi ông tin rằng hy sinh sự nghiệp để đổi lấy tương lai cho con cái là điều hoàn toàn xứng đáng.

Cao Hùng chia sẻ luôn mang trong lòng chút áy náy với vợ. Thuở mới quen, ông vẫn còn là chàng trai nghèo, không thể cho bà một đám cưới trong mơ. Nhưng may mắn là vợ ông không hề để tâm. Đến nay, cả hai đã đồng hành hơn nửa thế kỷ, hôn nhân vẫn bền chặt, viên mãn.