Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Động thái của Lý Á Bằng sau ly hôn

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vừa gây xôn xao khi thông báo ly hôn vợ, Lý Á Bằng đã trở lại livestream giao lưu với khán giả. Tài tử tỏ ra điềm tĩnh, không hề có dấu hiệu buồn bã nào sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Theo trang On, chỉ ít ngày sau khi công khai ly hôn, Lý Á Bằng gây xôn xao khi trở lại livestream. Trong buổi trò chuyện với khán giả tối 16/10, diễn viên tâm sự về đời sống tình cảm. Anh cho biết từng muốn giữ kín tình trạng hôn nhân, song buộc phải công khai để tránh những phiền toái, rắc rối.

Lý Á Bằng thừa nhận việc công khai ly hôn đã làm liên lụy nhiều người. Ngôi sao Anh hùng xạ điêu kêu gọi khán giả không tiếp tục bàn tán, suy đoán về đời sống riêng tư của mình. “Suy đoán mãi mãi không thể so được với sự thật, dù sự thật có thể tốt đẹp hoặc tàn nhẫn hơn bạn nghĩ”, diễn viên nói.

Ngoài ra, tài tử khẳng định sẽ tập trung vào công việc trong thời gian tới. Anh có kế hoạch đi livestream bán những mặt hàng từ lá trà.

Dân mạng bất ngờ khi Lý Á Bằng vội vàng quay lại livestream. Trên sóng trực tiếp, tài tử xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, ôn hòa và phong thái nhẹ nhõm, không hề có bất kỳ dấu hiệu buồn bã nào sau ly hôn. Song, một bộ phận khán giả lo lắng nam diễn viên đang gặp áp lực tài chính.

Ly A Bang anh 1

Lý Á Bằng mong khán giả không suy đoán về chuyện đời tư của mình.

Trước đó, hôm 14/10, Lý Á Bằng và vợ là Hải Hà Kim Hỷ xác nhận ly hôn. Anh đăng một video trên Weibo với nội dung: "Ban đầu tôi không định nói về việc này nhưng có nhiều người thắc mắc. Chúng tôi đã hoàn thành việc ly hôn từ trước, con gái sẽ sống cùng mẹ. Cả hai cùng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng".

Á Bằng và Kim Hỷ công khai hẹn hò vào năm 2020, kết hôn năm 2022 và có một con gái.

Trước khi ly hôn, cả hai vướng vào khoản nợ lớn, được cho là lên tới hơn 40 triệu NDT. Họ phải rời khỏi biệt thự sang trọng để chuyển đến khu dân cư cũ thuê nhà. Kim Hỷ thừa nhận không sở hữu bất kỳ bất động sản nào và ưu tiên dùng thu nhập để trả nợ. Trong nhiều video, cô từng chia sẻ rằng “gia đình trọn vẹn quan trọng hơn vật chất” và sẵn sàng gánh vác áp lực cùng chồng.

Nhảy việc hoàn hảo là cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để giành được sự ủng hộ trong công việc.

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam

Diễn viên "Như Ý Phương Phi" bị bắt giam với cáo buộc cố ý gây thương tích, khiến một người đàn ông bị thương trong vụ ẩu đả diễn ra hồi tháng 3 năm nay.

3 giờ trước

Phim có Hoài Linh rời rạp

"Làm giàu với ma 2" rời rạp với doanh thu 101 tỷ đồng - thành tích không tệ với mặt bằng chung phim Việt 2025.

5 giờ trước

Nam chính phim giờ vàng khiến khán giả ức chế

Những diễn biến mới nhất của "Gió ngang khoảng trời xanh" đang khiến nhiều người xem bức xúc.

26:1532 hôm qua

Tống Khang

Lý Á Bằng ly hôn livestream chia tay hải hà kim hỷ

    Đọc tiếp

    Ket cuc cua nam ca si Han hiep dam tap the hinh anh

    Kết cục của nam ca sĩ Hàn hiếp dâm tập thể

    39 phút trước 19:15 17/10/2025

    0

    Taeil, cựu thành viên nhóm NCT, chịu mức án tù 3 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, Taeil làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng không được tòa chấp nhận.

    'Bieu tuong goi cam' Clara ly hon hinh anh

    'Biểu tượng gợi cảm' Clara ly hôn

    1 giờ trước 18:43 17/10/2025

    0

    Nữ diễn viên Clara xác nhận đã ly hôn Samuel Hwang, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hơn cô hai tuổi. Họ kết hôn năm 2019.

    Thanh Long bi dong nghiep to keo kiet hinh anh

    Thành Long bị đồng nghiệp tố keo kiệt

    1 giờ trước 18:41 17/10/2025

    0

    Một trong số thành viên kỳ cựu của Thành gia ban tố Thành Long keo kiệt, bỏ bê nhân viên. Đây không phải lần đầu ngôi sao hành động bị đồng nghiệp cũ chê trách.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý