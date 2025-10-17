Động thái của Lý Á Bằng sau ly hôn

Vừa gây xôn xao khi thông báo ly hôn vợ, Lý Á Bằng đã trở lại livestream giao lưu với khán giả. Tài tử tỏ ra điềm tĩnh, không hề có dấu hiệu buồn bã nào sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Theo trang On, chỉ ít ngày sau khi công khai ly hôn, Lý Á Bằng gây xôn xao khi trở lại livestream. Trong buổi trò chuyện với khán giả tối 16/10, diễn viên tâm sự về đời sống tình cảm. Anh cho biết từng muốn giữ kín tình trạng hôn nhân, song buộc phải công khai để tránh những phiền toái, rắc rối.

Lý Á Bằng thừa nhận việc công khai ly hôn đã làm liên lụy nhiều người. Ngôi sao Anh hùng xạ điêu kêu gọi khán giả không tiếp tục bàn tán, suy đoán về đời sống riêng tư của mình. “Suy đoán mãi mãi không thể so được với sự thật, dù sự thật có thể tốt đẹp hoặc tàn nhẫn hơn bạn nghĩ”, diễn viên nói.

Ngoài ra, tài tử khẳng định sẽ tập trung vào công việc trong thời gian tới. Anh có kế hoạch đi livestream bán những mặt hàng từ lá trà.

Dân mạng bất ngờ khi Lý Á Bằng vội vàng quay lại livestream. Trên sóng trực tiếp, tài tử xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, ôn hòa và phong thái nhẹ nhõm, không hề có bất kỳ dấu hiệu buồn bã nào sau ly hôn. Song, một bộ phận khán giả lo lắng nam diễn viên đang gặp áp lực tài chính.

Lý Á Bằng mong khán giả không suy đoán về chuyện đời tư của mình.

Trước đó, hôm 14/10, Lý Á Bằng và vợ là Hải Hà Kim Hỷ xác nhận ly hôn. Anh đăng một video trên Weibo với nội dung: "Ban đầu tôi không định nói về việc này nhưng có nhiều người thắc mắc. Chúng tôi đã hoàn thành việc ly hôn từ trước, con gái sẽ sống cùng mẹ. Cả hai cùng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng".

Á Bằng và Kim Hỷ công khai hẹn hò vào năm 2020, kết hôn năm 2022 và có một con gái.

Trước khi ly hôn, cả hai vướng vào khoản nợ lớn, được cho là lên tới hơn 40 triệu NDT. Họ phải rời khỏi biệt thự sang trọng để chuyển đến khu dân cư cũ thuê nhà. Kim Hỷ thừa nhận không sở hữu bất kỳ bất động sản nào và ưu tiên dùng thu nhập để trả nợ. Trong nhiều video, cô từng chia sẻ rằng “gia đình trọn vẹn quan trọng hơn vật chất” và sẵn sàng gánh vác áp lực cùng chồng.