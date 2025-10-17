Kết cục của nam ca sĩ Hàn hiếp dâm tập thể

Taeil, cựu thành viên nhóm NCT, chịu mức án tù 3 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, Taeil làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng không được tòa chấp nhận.

Theo tờ Chosun, ngày 17/10, Tòa án cấp cao Seoul (Phòng hình sự số 11-3) đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam đối với Taeil vì vi phạm Đạo luật đặc biệt về xử lý tội phạm bạo lực tình dục (tội hiếp dâm cấp độ đặc biệt). Hai đồng phạm của Taeil cũng bị tuyên mức án tù 3 năm 6 tháng.

Ngoài án tù, tòa cũng yêu cầu ba bị cáo phải hoàn thành 40 giờ chương trình giáo dục phòng chống tội phạm tình dục, đồng thời bị cấm làm việc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong vòng 5 năm.

Trước đó, ngày 13/10, Taeil đã gửi thư xin lỗi, bày tỏ nguyện vọng được giảm nhẹ hình phạt, nhưng tòa đã bác đơn kháng cáo của cả ba bị cáo, giữ nguyên toàn bộ phán quyết sơ thẩm.

Taeil cùng hai đồng phạm đều bị kết án 3 năm 6 tháng tù. Ảnh: OSEN.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 33 phút sáng 13/6/2024, Taeil cùng hai người bạn đã gặp một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tại một quán rượu ở Itaewon, quận Yongsan (Seoul). Sau khi chuốc say nạn nhân, họ gọi taxi đưa cô về nhà riêng ở Bangbae-dong, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể khi cô đang trong tình trạng mất ý thức vì say rượu.

Vụ việc khiến Taeil bị khai trừ khỏi nhóm NCT và mất hợp đồng độc quyền với công ty SM Entertainment. Thời điểm đó, trước làn sóng dư luận, SM Entertainment ra thông báo: “Chúng tôi xác nhận Taeil đang bị truy tố trong một vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tình dục. Trong quá trình xác minh, công ty nhận thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy đã thống nhất với Taeil rằng anh sẽ phải rời nhóm và chấm dứt hợp tác ngay lập tức".

Tại phiên tòa đầu tiên hồi tháng 6, cả Taeil và hai đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội. Taeil đã cúi đầu bày tỏ ăn năn: “Tôi vô cùng xin lỗi tất cả những người đã thất vọng về mình. Nếu được khoan hồng, tôi sẽ coi đó là cơ hội cuối cùng trong đời để chuộc lỗi và sống có ích cho xã hội".

Tòa án sơ thẩm sau đó tuyên án Taeil 3 năm 6 tháng tù, nêu rõ lý do: "Các bị cáo đã lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân trong khi nạn nhân đang trong tình trạng mất khả năng chống cự do say rượu. Tội trạng đặc biệt nghiêm trọng và không thể dung thứ".