Diễn viên 'Tây du ký' gây xót xa

Nhiều dân mạng bày tỏ xót xa khi Lê Diệu Tường, ông hoàng truyền hình Hong Kong một thời, nay lại phải đi biểu diễn kịch nghệ ở các khu giải trí.

Theo China Times, Lê Diệu Tường những năm qua tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục. Mới đây, ông gây chú ý khi xuất hiện tại một công viên giải trí, biểu diễn mua vui cho du khách.

Lê Diệu Tường mặc lại trang phục trong phim Nghĩa hải hào tình, đứng giữa trời nắng gắt tái hiện lại những cảnh kinh điển. Nhiều du khách vây xung quanh xem và chụp ảnh sau khi nhận ra ngôi sao truyền hình. Tài tử được nhận xét vẫn phong độ, thần thái và diễn xuất giàu sức hút, xứng danh "ảnh đế TVB".

Tuy nhiên, nhiều dân mạng cũng bày tỏ xót xa khi ông hoàng truyền hình Hong Kong một thời nay lại phải đi biểu diễn kịch nghệ ở các khu giải trí. Số khác lại cho rằng việc diễn ở đâu không quan trọng, những nghệ sĩ gạo cội như Lê Diệu Tường vẫn lăn xả, hết mình với vai diễn dù chỉ trên sân khấu nhỏ mới là điều đáng ngưỡng mộ.

Lê Diệu Tường hiện không còn tích cực đóng phim như trước. Ảnh: HK01.

Những năm gần đây, Lê Diệu Tường không còn tích cực đóng phim như trước. Ông khá cẩn trọng trong việc lựa chọn kịch bản, mỗi năm chỉ tham gia khoảng một tới hai dự án. Song bên cạnh đó, ngôi sao TVB cũng nhận lời biểu diễn tại các sự kiện bình dân.

Lê Diệu Tường sinh năm 1964, từng là một trong số nam diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Hong Kong. Từ khi vào nghề cho đến nay, ông đã tham gia hàng trăm dự án phim ảnh, được đồng nghiệp trong nghề lẫn khán giả nể trọng.

Một trong số bộ phim làm nên tên tuổi của Lê Diệu Tường phải kể đến Xứng danh tài nữ - được xem là tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim TVB. Trong phim, ông vào vai Sài Cửu, vừa là người hầu vừa là đồng minh đắc lực của Tứ phu nhân (Đặng Tụy Văn).

Lê Diệu Tường đã khắc họa trọn vẹn tham vọng và nghị lực của nhân vật Sài Cửu, biến vai diễn này thành một biểu tượng kinh điển trên màn ảnh. Câu thoại “Đời người có được mấy lần mười năm” do ông thể hiện đã trở thành câu nói huyền thoại của phim TVB, được người xem nhắc lại suốt nhiều năm sau. Vai diễn này cũng giúp diễn viên giành giải Ảnh đế, vươn lên hàng ngũ sao hạng A.

Ngoài ra, ông cũng góp mặt trong Tây du ký do TVB sản xuất vào năm 1996.