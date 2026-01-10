Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ nhân TVB tung ảnh gợi cảm

  • Thứ bảy, 10/1/2026 07:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh, Cung Gia Hân gây chú ý với bộ ảnh gợi cảm trong khách sạn.

Ở tuổi 36, Cung Gia Hân đã có gần 18 năm cống hiến cho TVB. Không thuộc nhóm "ngậm thìa vàng" được nhà đài nâng đỡ ngay từ khi mới vào nghề, cô đi lên bằng sự nỗ lực của mình.

Theo Sohu, trái với kỳ vọng về một sự nghiệp bùng nổ sau khi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị hậu) của TVB, Cung Gia Hân lại rơi vào tình trạng "đóng băng" phim ảnh.

Hơn một năm qua, ngoài dự án chưa phát sóng, nữ diễn viên hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Điều này làm lên tin đồn cô bị công ty "ghẻ lạnh" hoặc đang chuẩn bị rời nhà đài.

Trước những đồn đoán, Thị hậu TVB đã lên tiếng phủ nhận việc rời đi. Cô khẳng định dù không có phim chiếu nhưng lịch trình vẫn dày đặc nhờ các hợp đồng quảng cáo và tham gia chương trình thực tế.

Cung Gia Han anh 1Cung Gia Han anh 2

Hình ảnh gợi cảm của Cung Gia Hân. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, để duy trì sức nóng trong thời gian chờ đợi dự án mới, Cung Gia Hân gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại khách sạn. Khác với vẻ kín đáo thường thấy, nữ diễn viên diện váy ngắn cúp ngực táo bạo, tạo dáng gợi cảm.

Loạt ảnh ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều netizen không tiếc lời khen ngợi thần thái sang trọng, quyến rũ. Bên cạnh đó, Cung Gia Hân cũng nhận về không ít bình luận tiêu cực. Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: "Hình như cô này từng đạt giải Thị hậu à?".

Câu nói này phản ánh một thực tế khắc nghiệt tại TVB là dù tài năng đến đâu, nếu không có phim lên sóng liên tục, nghệ sĩ rất dễ bị khán giả lãng quên.

Đối mặt với những ý kiến trái chiều, Cung Gia Hân giữ thái độ bình tĩnh. Nữ diễn viên cho biết: "Năm 2026 sẽ có những điều khác biệt, tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn". Nữ diễn viên thể hiện sự sẵn sàng, dám đối diện với những thử thách mới.

Cung Gia Hân sinh năm 1989. Cô vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Năm 2008, Cung Gia Hân gia nhập TVB, chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn với các phim Thâm cung nội chiến 2, Mái ấm gia đình, Tòa án lương tâm, Bao Thanh Thiên

Mạnh Tiến

Cung Gia Hân TVB mỹ nhân Cung Gia Hân

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

