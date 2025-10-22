Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ê-kíp 'Mưa đỏ' cảnh báo

  Thứ tư, 22/10/2025 14:51 (GMT+7)
  • 14:51 22/10/2025

Phía nhà sản xuất "Mưa đỏ" cảnh báo khán giả về việc một số trang mạng, nền tảng trực tuyến và tài khoản cá nhân tự ý đăng tải, phát sóng hoặc trình chiếu phim trái phép.

Sáng 22/10, trên fanpage chính thức của phim Mưa đỏ, ê-kíp sản xuất lên tiếng cảnh báo về tình trạng tác phẩm đang bị cắt ghép, phát hành, trình chiếu trái phép trên một số nền tảng.

"Chúng tôi xin khẳng định mọi hành vi sao chép, phát hành, trình chiếu, trích đoạn, cắt ghép hoặc sử dụng hình ảnh, âm thanh của phim truyện điện ảnh Mưa đỏ mà không được phép là vi phạm pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Các hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của Bộ Quốc phòng, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chính trị, nghệ thuật và thông điệp nhân văn của tác phẩm; đồng thời làm tổn hại đến công sức, tâm huyết của tập thể nghệ sĩ, chiến sĩ và ê-kíp sáng tạo đã cống hiến cho bộ phim", ê-kíp phim thông báo.

Điện ảnh Quân đội nhân dân - đơn vị sản xuất Mưa đỏ - cũng mong khán giả không xem, chia sẻ hay lan truyền các bản phim được đăng tải trái phép.

Mua do anh 1

Mưa đỏ là đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98.

Hiện tại, Mưa đỏ đã khép lại hành trình tại phòng vé và chuẩn bị ra mắt trên một số nền tảng chiếu phim khác. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm do Đặng Thái Huyền đạo diễn mang về doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Nhà sản xuất thông báo sau 1 tháng ra rạp, phim thu hút khoảng 8,1 triệu người xem.

Cuối tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định chọn Mưa đỏ đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98, ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc (Best International Feature Film).

Hội đồng đưa ra quyết định gồm 5 thành viên, là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Nói về thành công vượt sức tưởng tượng của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định hiện tượng này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng.

