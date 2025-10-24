Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chồng diễn viên Đặng Sa bị điều tra hối lộ

  • Thứ sáu, 24/10/2025 10:56 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Theo truyền thông Trung Quốc, chồng diễn viên Đặng Sa đang bị điều tra về tội hối lộ quan chức. Một show truyền hình anh tham gia đã phải hoãn sóng.

Theo tờ Sinchew, chương trình truyền hình về hôn nhân Tạm biệt tình yêu 5 mới đây phải hoãn chiếu vì bê bối đời tư của Lộ Hành - chồng diễn viên Đặng Sa.

Nam CEO bị điều tra về tội hối lộ, khiến anh bị dư luận chỉ trích dữ dội. Vì vậy, tập 2 của Tạm biệt tình yêu 5 - có sự tham gia của vợ chồng Lộ Hành, Đặng Sa - đã bị hoãn vô thời hạn, thời điểm phát hành mới vẫn chưa được công bố.

“Tập 2 của ‘Tạm biệt tình yêu 5’ sẽ điều chỉnh kế hoạch phát sóng và tạm thời hoãn chiếu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi", tổ sản xuất chương trình thông báo.

Dang Sa anh 1

Lộ Hành bị điều tra hối lộ. Ảnh: Sinchew.

Theo The Paper, Lộ Hành vừa từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Chuanglian Holdings. Anh bị cáo buộc dẫn dắt công ty niêm yết cửa sau, từng hối lộ một quan chức đã nghỉ hưu bằng cổ phiếu và tiền mặt trị giá khoảng 8 triệu NDT.

Theo bản án hình sự công bố trên trang China Judgments Online, Lộ Hành từng hối lộ cho một quan chức đã về hưu họ Sử số tài sản gồm: 31,41 triệu cổ phiếu Công ty Chuanglian Holdings; 1,6 triệu NDT tiền mặt và một số hiện vật khác. Tổng giá trị quà hối lộ ước tính lên tới 8,1 triệu NDT.

Trước đó, CEO Lộ Hành cùng Đặng Sa gây chú ý khi xuất hiện trong tập 1 Tạm biệt tình yêu 5 và chia sẻ về cuộc hôn nhân.

Đặng Sa sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với các vai diễn trong Tiếu ngạo giang hồ, Mỹ nhân tâm kế CEO Lộ Hành hơn vợ 18 tuổi.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

