Chồng diễn viên Đặng Sa bị điều tra hối lộ

Theo truyền thông Trung Quốc, chồng diễn viên Đặng Sa đang bị điều tra về tội hối lộ quan chức. Một show truyền hình anh tham gia đã phải hoãn sóng.

Theo tờ Sinchew, chương trình truyền hình về hôn nhân Tạm biệt tình yêu 5 mới đây phải hoãn chiếu vì bê bối đời tư của Lộ Hành - chồng diễn viên Đặng Sa.

Nam CEO bị điều tra về tội hối lộ, khiến anh bị dư luận chỉ trích dữ dội. Vì vậy, tập 2 của Tạm biệt tình yêu 5 - có sự tham gia của vợ chồng Lộ Hành, Đặng Sa - đã bị hoãn vô thời hạn, thời điểm phát hành mới vẫn chưa được công bố.

“Tập 2 của ‘Tạm biệt tình yêu 5’ sẽ điều chỉnh kế hoạch phát sóng và tạm thời hoãn chiếu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi", tổ sản xuất chương trình thông báo.

Lộ Hành bị điều tra hối lộ. Ảnh: Sinchew.

Theo The Paper, Lộ Hành vừa từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Chuanglian Holdings. Anh bị cáo buộc dẫn dắt công ty niêm yết cửa sau, từng hối lộ một quan chức đã nghỉ hưu bằng cổ phiếu và tiền mặt trị giá khoảng 8 triệu NDT.

Theo bản án hình sự công bố trên trang China Judgments Online, Lộ Hành từng hối lộ cho một quan chức đã về hưu họ Sử số tài sản gồm: 31,41 triệu cổ phiếu Công ty Chuanglian Holdings; 1,6 triệu NDT tiền mặt và một số hiện vật khác. Tổng giá trị quà hối lộ ước tính lên tới 8,1 triệu NDT.

Trước đó, CEO Lộ Hành cùng Đặng Sa gây chú ý khi xuất hiện trong tập 1 Tạm biệt tình yêu 5 và chia sẻ về cuộc hôn nhân.

Đặng Sa sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với các vai diễn trong Tiếu ngạo giang hồ, Mỹ nhân tâm kế… CEO Lộ Hành hơn vợ 18 tuổi.