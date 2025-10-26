Đạo diễn phim “Minors” được xác nhận đã qua đời vào cuối tháng 5. Thông tin khiến giới yêu điện ảnh Hàn Quốc bàng hoàng.

Sáng 26/10, tờ Chosun đưa tin đạo diễn điện ảnh Shin Sung Hoon đã qua đời, hưởng dương 40 tuổi. Thời điểm anh mất được tiết lộ là vào tháng 5 năm nay. Một nguồn tin trong giới giải trí cho biết: “Tôi nhận được tin dữ hồi cuối tháng 5. Tang lễ được tổ chức theo hình thức xử lý thi thể của người không có thân nhân".

Theo báo cáo của Ilgan Sports, đạo diễn Minors không có tiền sử bệnh tật, ngoài ra cũng không để lại thư tuyệt mệnh.

Thông tin Shin Sung Hoon mất trong tình trạng không có thân nhân khiến giới giải trí xôn xao. Một người quen của anh chia sẻ: “Khi còn sống, anh ấy thường đăng ảnh lên mạng xã hội kèm chú thích như ‘mẹ’, ‘gia đình’, nhưng thực ra đó không phải là người thân ruột thịt. Anh ấy thường gọi những người lớn tuổi xung quanh bằng ‘mẹ’ và rất quý mến họ".

Shin Sung Hoon qua đời ở tuổi 40. Ảnh: Chosun.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của đạo diễn tài năng. Nhiều khán giả thắc mắc việc anh qua đời từ tháng 5, song tới nay thông tin mới được tiết lộ.

Ngoài ra, dân mạng cũng nhắc lại vụ việc xảy ra năm ngoái, khi Shin Sung Hoon gửi thông cáo báo chí với nội dung ám chỉ đến ý định cực đoan. Khi đó, anh cho hay "đã phải nhận nhiều vết thương lòng sâu sắc", ngoài ra cũng thừa nhận việc sản xuất phim dẫn tới kiệt sức và cân nhắc ra nước ngoài sinh sống.

Shin Sung Hoon từng ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2002, sau đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí và lấn sân đạo diễn điện ảnh. Anh được biết đến khi giành giải Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Hollywood Bluebird lần thứ 7, với tác phẩm Thank you, Jjajangmyeon (2022).

Các dự án sau đó của anh như Minors (2024) và God’s Choice (2025), đều đạt thành tích tại các liên hoan phim quốc tế uy tín. Theo công ty sản xuất, bộ phim Minors 2 do anh cầm trịch đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến phát hành vào cuối năm nay.

Trước đó, trong một chương trình của đài Channel S phát sóng năm 2022, Shin Sung Hoon tiết lộ mình xuất thân từ trại trẻ mồ côi, được nhận làm con nuôi ở tuổi 32. Tuy nhiên, do liên tục phải trả nợ cờ bạc thay mẹ, ông đã chủ động xin hủy việc nhận mẹ nuôi.