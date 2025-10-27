Megan Fox quá gợi cảm

Nữ diễn viên "Transformers" vừa tham dự một sự kiện phim ảnh hôm 25/10. Người đẹp thu hút ánh nhìn với vóc dáng bốc lửa, chỉ sau vài tháng sinh con thứ tư.

Theo Daily Mail, Megan Fox gây xôn xao khi tái xuất với vóc dáng quyến rũ chỉ sau vài tháng lâm bồn. Nữ diễn viên vừa tham gia buổi chiếu lại và hỏi đáp về bộ phim kinh điển Jennifer’s Body, tại Bảo tàng Viện Hàn lâm Điện ảnh ở Los Angeles. Cô từng đóng vai chính trong tác phẩm nổi tiếng này.

Xuất hiện tại sự kiện, Megan diện trang phục gợi cảm với chiếc corset màu nude tôn vòng một bốc lửa cùng eo thon. Điểm nhấn của trang phục là các chi tiết sọc đỏ, đính hạt cườm lấp lánh. Phần tà váy xẻ cao cũng giúp diễn viên kheo khéo đôi chân dài.

Ngôi sao Transformers phối thêm phụ kiện vòng choker, trang điểm đậm và để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Loạt ảnh của Megan Fox tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dân mạng bày tỏ bất ngờ khi cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.

Megan Fox nhanh chóng lấy lại vóc dáng gợi cảm sau sinh. Ảnh: BACKGRID.

Hồi tháng 3, Megan Fox hạ sinh con gái Saga Blade. Đây là con đầu lòng của cô với Machine Gun Kelly. Trước đó, diễn viên đã có ba con trai là Noah (13 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (9 tuổi) với chồng cũ - diễn viên Brian Austin Green.

Kể từ khi sinh em bé thứ 4, Megan Fox hầu như sống kín tiếng, không lộ diện trước ống kính truyền thông mà tập trung chăm sóc con nhỏ. Trước đó, Machine Gun Kelly từng tiết lộ nữ diễn viên đang dồn toàn bộ tâm huyết cho gia đình.

“Megan là một người mẹ tuyệt vời. Tôi thật sự vui mừng cho cô ấy”, nam ca sĩ 35 tuổi chia sẻ trên một show truyền hình hồi tháng 6.

Theo Page Six, Megan Fox và Machine Gun Kelly gặp trục trặc tình cảm trong lúc Megan mang thai. Song, cả hai được cho là đã tái hợp sau khi con gái Saga chào đời. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cặp đôi đang dành nhiều thời gian bên nhau.

“Anh ấy hầu như đêm nào cũng ở nhà cô ấy cùng em bé, và cả hai cư xử như một cặp đôi. Nhưng họ chưa đặt tên cho mối quan hệ hay chính thức công khai điều gì”, người này cho hay.