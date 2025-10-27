Giọng ca "Speed ​​Demon" vấp tranh cãi gay gắt sau khi bức ảnh anh ôm vợ và Kendall Jenner lan truyền trên mạng xã hội.

Hôm 26/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Justin Bieber xuất hiện tại concert của Dijon ở San Diego. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục giản dị với áo thun đen. Kiểu tóc húi cua giúp anh được khen ngợi trẻ trung hơn so với hình tượng luộm thuộm khoảng thời gian gần đây. Giọng ca Speed ​​Demon đi xem hòa nhạc cùng bà xã Hailey và bạn thân của cô, Kendall Jenner.

Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về hành động được cho là kỳ quặc của nam ca sĩ tại concert. Trong đoạn clip đang được lan truyền chóng mặt, Justin cùng lúc ôm vợ và Kendall, rúc đầu vào giữa hai mỹ nhân. 3 người vui vẻ tận hưởng concert, cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc. Khoảnh khắc này gây bàn tán xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Nhiều ý kiến đánh giá hành động của Justin Bieber thiếu phù hợp. Việc anh cùng lúc ôm cả vợ lẫn một cô gái khác được cho là nhạy cảm. "Cùng lúc ôm vợ và Kendall, chuyện này Justin cho là bình thường ư?", "Thật quá kỳ quặc", "Không biết Hailey nghĩ gì khi chồng ôm cả bạn thân của mình", "Nhìn họ như đang trong một cuộc tình tay ba"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Hành động gây tranh cãi của Justin Bieber.

Song bên cạnh đó, cũng có những khán giả bênh vực, cho rằng Kendall là bạn thân của vợ chồng Justin, nên việc họ ôm nhau thân thiết không đáng bị chỉ trích. Một số khác còn suy đoán có thể do góc quay gây ra hiểu lầm, Justin chỉ ôm vợ, trong khi Hailey mới là người ôm chặt Kendall.

Hiện, vụ việc đang viral và gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội X.

Trong năm qua, Justin thường xuyên có những hành vi kỳ lạ và tâm trạng thất thường, bao gồm đi xe Segway trong đồ lót, hút cần sa công khai và tin đồn rạn nứt với Hailey. Tuy nhiên, sau khi anh phát hành album Swag, mối lo phần nào lắng xuống. Justin cũng từng chia sẻ anh bị hội chứng Ramsay Hunt, gây liệt mặt một phần, và tạm ngừng tour diễn để tập trung cho sức khỏe.

Tháng trước, Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với thù lao hơn 10 triệu USD , mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.