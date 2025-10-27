Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giải trí

Hành động gây tranh cãi của Justin Bieber

  • Thứ hai, 27/10/2025 00:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Giọng ca "Speed ​​Demon" vấp tranh cãi gay gắt sau khi bức ảnh anh ôm vợ và Kendall Jenner lan truyền trên mạng xã hội.

Hôm 26/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Justin Bieber xuất hiện tại concert của Dijon ở San Diego. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục giản dị với áo thun đen. Kiểu tóc húi cua giúp anh được khen ngợi trẻ trung hơn so với hình tượng luộm thuộm khoảng thời gian gần đây. Giọng ca Speed ​​Demon đi xem hòa nhạc cùng bà xã Hailey và bạn thân của cô, Kendall Jenner.

Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về hành động được cho là kỳ quặc của nam ca sĩ tại concert. Trong đoạn clip đang được lan truyền chóng mặt, Justin cùng lúc ôm vợ và Kendall, rúc đầu vào giữa hai mỹ nhân. 3 người vui vẻ tận hưởng concert, cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc. Khoảnh khắc này gây bàn tán xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Nhiều ý kiến đánh giá hành động của Justin Bieber thiếu phù hợp. Việc anh cùng lúc ôm cả vợ lẫn một cô gái khác được cho là nhạy cảm. "Cùng lúc ôm vợ và Kendall, chuyện này Justin cho là bình thường ư?", "Thật quá kỳ quặc", "Không biết Hailey nghĩ gì khi chồng ôm cả bạn thân của mình", "Nhìn họ như đang trong một cuộc tình tay ba"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Justin Bieber anh 1

Hành động gây tranh cãi của Justin Bieber.

Song bên cạnh đó, cũng có những khán giả bênh vực, cho rằng Kendall là bạn thân của vợ chồng Justin, nên việc họ ôm nhau thân thiết không đáng bị chỉ trích. Một số khác còn suy đoán có thể do góc quay gây ra hiểu lầm, Justin chỉ ôm vợ, trong khi Hailey mới là người ôm chặt Kendall.

Hiện, vụ việc đang viral và gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội X.

Trong năm qua, Justin thường xuyên có những hành vi kỳ lạ và tâm trạng thất thường, bao gồm đi xe Segway trong đồ lót, hút cần sa công khai và tin đồn rạn nứt với Hailey. Tuy nhiên, sau khi anh phát hành album Swag, mối lo phần nào lắng xuống. Justin cũng từng chia sẻ anh bị hội chứng Ramsay Hunt, gây liệt mặt một phần, và tạm ngừng tour diễn để tập trung cho sức khỏe.

Tháng trước, Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với thù lao hơn 10 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Nhảy việc hoàn hảo là cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để giành được sự ủng hộ trong công việc.

Chân dung 'tổng tài' phim Việt gây sốt

Lê Thanh Hải được nhiều khán giả yêu mến sau khi xuất hiện trong "Cách em 1 milimet" với hình tượng tổng tài điển trai, lịch thiệp, lại gần gũi và hài hước.

11 giờ trước

MC Công Tố gây thích thú khi dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia

MC Công Tố đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

19 giờ trước

Shin Sung Hoon qua đời ở tuổi 40

Đạo diễn phim “Minors” được xác nhận đã qua đời vào cuối tháng 5. Thông tin khiến giới yêu điện ảnh Hàn Quốc bàng hoàng.

16 giờ trước

Tử Khiêu

Justin Bieber Justin Bieber Lady Gaga Kendall Jenner Hailey Bieber

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

    Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

    • Ngày sinh: 28/3/1986
    • Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ
    • Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...

Đọc tiếp

Nhac Trinh duoc dich sang tieng Anh hinh anh

Nhạc Trịnh được dịch sang tiếng Anh

8 giờ trước 20:40 26/10/2025

0

Dự án âm nhạc “Hãy yêu Jazz đi” ra mắt ngày 24/10, hướng tới việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz và chuyển sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

