Lê Thúy xin lỗi Hoàng Thùy

Hoàng Thùy và Lê Thúy vừa hội ngộ tại hôn lễ của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Cả hai cho biết đã làm lành và hóa giải những khúc mắc trong quá khứ.

Chiều 27/10, trên trang cá nhân, Lê Thúy lên tiếng làm rõ về mối quan hệ với Hoàng Thùy. Cô cho biết đã làm lành với Hoàng Thùy sau một thời gian dài rạn nứt tình cảm, tránh mặt nhau tại các sự kiện.

"Hai chị em tối qua nói chuyện với nhau lúc cả hai đang rất tỉnh táo, hoá giải hết tất cả những gì khúc mắc trước đây của tuổi trẻ. Em ấy nói 'Em vẫn luôn theo dõi chị, thấy chị như bây giờ em vui lắm. Cảm ơn chị đã mở lòng với em hôm nay'. Còn Thúy nói ‘Chị xin lỗi em vì đã không hiểu cho những cảm xúc của em lúc đó’", Lê Thúy chia sẻ.

Cô cho biết đã cùng Hoàng Thùy tâm sự suốt 30 phút. Cả hai sau đó còn hẹn nhau có dịp sẽ đi ăn chay, hay có những hoạt động chung. Lê Thúy cũng chia sẻ tấm hình chụp chung với Hoàng Thùy tại hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu tối 26/10. Hai người mẫu vui vẻ ôm nhau, cùng tạo biểu tượng trái tim. Sau bữa tiệc, cả hai bắt đầu nhắn tin trở lại.

Lê Thúy và Hoàng Thùy làm lành tại lễ cưới của á hậu Quỳnh Châu. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Lê Thúy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ vui mừng khi cô và Hoàng Thùy gương vỡ lại lành. Dưới bài đăng của Lê Thúy, Hoàng Thùy bình luận: "Có những điều đúng thời điểm lại đắt giá lắm chị nhỉ. 13 năm có lẽ con số quá dài, nhưng cũng chưa muộn lắm. Cũng như em nói với chị tối qua: Em nể phục hành động đẹp của chị. Cả hai bên đều muốn kết nối, nhưng cả hai bên đều ngại".

Ồn ào giữa Lê Thúy và Hoàng Thủy xảy ra vào năm 2021. Một bài đăng kể hậu trường show thời trang lan truyền trên mạng xã hội. Bài đăng có nội dung một người mẫu nổi tiếng tên T. đã làm náo loạn show diễn vì nghi ai đó lấy cắp túi xách. Khi thấy chiếc túi ở gần một đồng nghiệp, T. nghi người này lấy túi của mình, khiến sự việc trở nên ầm ĩ.

Mặc dù không chỉ đích danh, dân mạng nhanh chóng suy đoán người mẫu được nhắc tới là Hoàng Thùy. Sau đó không lâu, người mẫu Lê Thanh Thảo thừa nhận cô chính là người bị nạt nộ, vu oan trong vụ việc. Theo Lê Thanh Thảo, sự việc chỉ là hiểu lầm và chiếc túi xách là do ê-kíp khi sắp xếp hậu trường đã vô tình đặt bên cạnh cô.

Sự việc gây xôn xao suốt thời gian dài và nhiều người trong nghề cũng lên tiếng. Lê Thúy là một trong số đó. Cô có động thái bênh vực Lê Thanh Thảo.