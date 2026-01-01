Nữ ca sĩ bị tẩy chay dữ dội sau khi lộ video ngoại tình

Toàn bộ hình ảnh của nữ ca sĩ Sook Haeng bị cắt khỏi chương trình King of Singers 3. Trước đó, cô bị cáo buộc ngoại tình.

Money Today đưa tin ca sĩ nhạc trot Sook Haeng đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội, bao gồm việc bị loại khỏi ngành truyền hình, sau khi vướng vào cáo buộc ngoại tình.

Mới đây, toàn bộ hình ảnh của cô bị cắt khỏi chương trình King of Singers 3. Nữ ca sĩ gần như vắng mặt trong tập thứ hai của chương trình tìm kiếm tài năng này, phát trên MBN vào 30/12 vừa qua. Sook Haeng chỉ xuất hiện trên màn hình khoảng một giây, khi cô theo dõi màn trình diễn của thí sinh khác. Tất cả cảnh quay của nữ ca sĩ trên sân khấu hoặc trong khu vực chờ của thí sinh đều bị xóa.

Sook Haeng tiêu tan sự nghiệp vì cáo buộc ngoại tình. Ảnh: Naver.

Ê-kíp sản xuất chương trình Living on the Mouth của JTBC mới đây cũng tuyên bố loại mọi hình ảnh của Sook Haeng ra khỏi các tập phát lại. Theo truyền thông Hàn Quốc, Sook Haeng đang rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Trước đó, trong tập phát sóng ngày 29/12 của chương trình điều tra xã hội Case Chief trên đài JTBC, một nữ ca sĩ nhạc trot giấu tên bị tố có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình.

Người cung cấp thông tin là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người này cho biết chồng cô thường xuyên vắng nhà và bỏ đi từ đầu năm nay. Cô phát hiện nhiều dấu vết liên quan đến nữ ca sĩ trên điện thoại của chồng. Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Chương trình cũng công bố đoạn video CCTV ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ có cử chỉ thân mật trong thang máy.

Sau khi chương trình lên sóng, dư luận nhanh chóng khoanh vùng nhân vật. Sook Haeng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Nhiều thông tin về cô tương đồng với ca sĩ trong bản tin, chẳng hạn từng tham gia cuộc thi âm nhạc trot vào năm 2019 và hiện xuất hiện trong một chương trình khác.

Trang cá nhân của nữ ca sĩ sau đó xuất hiện nhiều bình luận yêu cầu làm rõ sự việc. Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Sook Haeng khóa bình luận.

Sook Haeng sau đó đăng tải thư xin lỗi viết tay lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ sự áy náy khi sự việc khiến những người xung quanh gặp bất tiện, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của bản thân để sống và làm việc có trách nhiệm hơn.

Liên quan đến các cáo buộc đang lan truyền, Sook Haeng nhấn mạnh mọi vấn đề sẽ được làm rõ thông qua các thủ tục pháp lý. Cô kêu gọi công chúng và truyền thông không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Nữ ca sĩ cho rằng việc suy diễn quá mức có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân, gia đình cũng như những chương trình mà cô góp mặt.