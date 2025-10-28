MV triệu view của Binz biến mất

Nhiều MV của nam rapper như "Krazy", "They Said", "Thôi anh không chơi đâu" biến mất trên kênh YouTube giữa thời điểm loạt ca khúc Việt bị réo tên có ca từ phản cảm.

Ngày 28/10, mạng xã hội xôn xao trước thông tin loạt MV Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu "biến mất" trên YouTube của Binz. Khi tìm kiếm, các MV bản chính thức đều không hiển thị. Trước đó, những MV này bị dân mạng réo tên về việc xuất hiện ca từ được cho là phản cảm.

Krazy chứng kiến màn kết hợp giữa Binz, Andree, Touliver và EVY. Phần lời bài hát có đoạn: "Nếu em thích lạ, anh đổi flow / Nếu em thích high anh đủ cỏ", hay "Anh là con nghiện, em là chất kích thích / Đêm nay sử sách ghi lại như trận Xích Bích / Em ơi em ơi đừng làm khổ anh / Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh"...

Nhiều MV nổi tiếng của Binz biến mất trên kênh YouTube.

Trong They Said, Binz cũng rap: "Ϲách ɑnh rap cũng giật giật giống như là cách ɑnh nói / Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói".

Hiện tại, kênh YouTube của Binz vẫn hoạt động bình thường. Bên cạnh 3 MV trên, những hit khác của Binz như BigCityBoi, Hit Me Up... vẫn hiển thị.

Trước đó, nhiều ca khúc rap Việt bị cơ quan chức năng “điểm danh” vì nội dung lệch chuẩn. Hôm 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, khẳng định: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".