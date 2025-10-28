Sao 'Trò chơi vương quyền' cưới

Ngôi sao "Game of Thrones" Isaac Hempstead Wright vừa chính thức kết hôn, sau khi làm lễ trao lời thề nguyện vào cuối tuần qua.

Theo Daily Mail, Isaac Hempstead Wright gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh hôn lễ tại London. Danh tính vợ được ngôi sao Game of Thrones giữ kín, chỉ gọi ngắn gọn là “M”.

“Người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi, cùng những người bạn và gia đình tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể mong đợi. Một ngày, một cuộc đời - anh yêu em, M. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã khiến ngày hôm ấy trở nên đặc biệt", Isaac chia sẻ.

Isaac Hempstead Wright kết hôn ở tuổi 26. Ảnh: IGNV.

Trong loạt ảnh, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc khi được bạn bè, người thân tung hoa giấy chúc mừng. Sau đó, cặp đôi lên xe tới bữa tiệc chiêu đãi, nơi họ cùng thưởng thức bữa tối và nhảy múa suốt cả buổi tiệc.

Dưới bài đăng của Isaac, nhiều đồng nghiệp, các bạn diễn của anh trong Game of Thrones để lại bình luận chúc mừng.

Isaac Hempstead Wright sinh năm 1999. Anh được biết đến khi hóa thân cậu bé bị liệt Bran Stark trong loạt phim truyền hình đình đám Game of Thrones. Khi bắt đầu ghi hình loạt phim, Isaac mới 12 tuổi.

Trải qua nhiều mùa, loạt phim khép lại khi nhân vật Bran Stark trở thành vua của 6 vương quốc - cái kết khiến người hâm mộ loạt phim cảm thấy sốc. Chia sẻ về cái kết này, Isaac cho hay: "Ngay từ tập đầu tiên, ai cũng nghĩ Bran tiêu đời rồi. Thế mà cậu ấy từ một nhân vật yếu đuối nhất trở thành người quyền lực nhất".

Isaac thời đóng Game of Thrones. Ảnh: HBO.

Isaac cũng bày tỏ niềm tự hào khi nhân vật của mình đại diện cho cộng đồng người khuyết tật trên màn ảnh: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi một nhân vật khuyết tật chiến thắng trong trò chơi vương quyền này. Xác suất điều đó xảy ra là bao nhiêu chứ? Có rồng, có đủ thứ phép thuật, vậy mà Bran lại là người đứng trên tất cả. Điều đó thật đặc biệt".