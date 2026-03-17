Quỳnh Kool lên tiếng khi bị chê

Quỳnh Kool lên tiếng khi tạo hình nhân vật Thương trong "Bước chân vào đời" gây tranh luận. Nữ diễn viên cho biết diện mạo rũ rượi của nhân vật là lựa chọn có chủ đích.

Diễn viên Quỳnh Kool mới đây có phản hồi trên mạng xã hội sau khi tạo hình nhân vật Thương trong Bước chân vào đời nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ở những tập gần đây, một bộ phận khán giả cho rằng mái tóc của nhân vật trông rũ rượi, lớp trang điểm trắng, nhợt nhạt, có phần thiếu tự nhiên trong nhiều cảnh quay.

Theo Quỳnh Kool, cô đã theo dõi các bình luận của khán giả và thừa nhận những nhận xét này phần nào là đúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên lý giải đây là lựa chọn có chủ đích.

“Đọc bình luận thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, trang điểm như ma… mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nhiều xung đột, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra thời gian làm đẹp. Đi ra mắt nhà người yêu đã là cố lắm rồi. Váy là em trai em gái chuẩn bị cho, make up cũng mấy đứa em lo luôn. Chứ để cô ấy tự chuẩn bị chắc buộc tóc đại rồi đi luôn hoặc thả tóc rơi tự do như ngôn tình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Vai diễn của Quỳnh Kool trong Bước chân vào đời gây tranh luận. Ảnh: VFC.

Cuối bài đăng, Quỳnh Kool mong khán giả thông cảm, đồng thời cho rằng việc diện mạo có phần kém tươi tắn là phù hợp với hoàn cảnh và trạng thái tâm lý của Thương trong phim.

Trong Bước chân vào đời, Quỳnh Kool vào vai Thương - chị cả trong một gia đình có ba chị em. Sau biến cố cha mẹ qua đời, Thương buộc phải sớm trưởng thành, gánh vác trách nhiệm chăm lo cho hai em. Tốt nghiệp ngành sư phạm, cô làm giáo viên và đồng thời phải bươn chải để trang trải cuộc sống. Hành trình của nhân vật gắn với nhiều áp lực như khó khăn tài chính, mâu thuẫn gia đình, những va vấp trong công việc cũng như chuyện tình cảm.

Ở những tập đầu, lớp trang điểm khá đậm của nhân vật trong nhiều cảnh quay cũng bị nhận xét thiếu tự nhiên, thậm chí có phần lố, khi Thương được xây dựng là người có hoàn cảnh khó khăn, phải chật vật mưu sinh. Bên cạnh đó, việc các cảnh khóc xuất hiện dày đặc cũng gây tranh luận.

Diễn xuất của Quỳnh Kool ở vài phân đoạn chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt ở những cảnh cảm xúc cao trào. Tuy vậy, cũng có khán giả ghi nhận nữ diễn viên đã tạo ra sự khác biệt so với các vai diễn trước.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen của mảng phim truyền hình, tham gia nhiều tác phẩm như Hãy nói lời yêu, Garage hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Hướng dương ngược nắng, Gió ngang khoảng trời xanh...