Concert 'Thanh xuân' quy tụ 12 ca sĩ Việt, phát vé miễn phí

Đêm nhạc diễn ra vào 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) có sự tham gia của Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, buitruonglinh...

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, concert sẽ kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua 3 chương: Ngọn lửa Thanh xuân; Khát vọng Thanh xuân; Thanh xuân rực rỡ.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại, kết hợp nhiều chất liệu từ pop, rock, rap, EDM đến âm hưởng dân gian đương đại. 12 nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau tham gia gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/Producer Hoaprox.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức chương trình, phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: "Lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn, chúng tôi muốn kể một câu chuyện khác về tuổi trẻ Việt Nam - không chỉ trên mặt báo mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi mong rằng mỗi khán giả đến với chương trình sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình: một bài hát, một ký ức, một niềm tin hoặc cảm giác được hòa chung nhịp đập cùng hàng vạn người trẻ".

BTC chia sẻ concert dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả, phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở vào sáng 16/6.

Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tham gia concert. Ảnh: FBNV.

Để hạn chế tình trạng mua bán vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.Bên cạnh đó, BTC khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, BTC cũng tiết lộ cuối chương trình sẽ có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài và màn pháo hoa chào kết.