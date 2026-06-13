'Phí Phông' rời rạp

Bộ phim kinh dị có Kiều Minh Tuấn đóng chính rời rạp với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, con số khá lý tưởng so với thị trường.

Phí Phông chính thức khép lại hành trình chiếu rạp từ ngày 12/6. Sau gần 2 tháng công chiếu, bộ phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung mang về 201 tỷ đồng . Với thành tích này, Phí Phông trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất đến lúc này.

Kiều Minh Tuấn đóng chính trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Thực tế, phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính giúp dòng phim kinh dị thu hút sự quan tâm của khán giả nội địa trở lại, sau một thời gian thể loại này bị lạnh nhạt. Có nhiều lý do dẫn đến thành công ngoài mong đợi của Phí Phông.

Tác phẩm ban đầu ấn định lịch chiếu vào dịp 30/4, song chủ động đẩy lịch chiếu sớm để tận dụng khoảng trống thị trường. Nhờ chiến lược phát hành hợp lý, Phí Phông có bước chạy đà cực kỳ thuận lợi. Tác phẩm kinh dị gần như chiếm trọn thị phần rạp trong khoảng thời gian mới phát hành. Trung bình mỗi ngày, phim có khoảng trên 5.000 suất chiếu.

Nhờ các chỉ số phòng vé cao vượt trội ở tuần đầu tiên, Phí Phông được các nhà rạp ưu tiên giữ suất chiếu ở giai đoạn tiếp theo, giúp tác phẩm giữ nhiệt ổn định. Mặt khác, phim tạo được thảo luận trên mạng xã hội và hiệu ứng FOMO, kéo khán giả ra rạp.

Kết quả, khép lại mùa phim lễ, đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung là cái tên có thành tích cao nhất, trong khi 3 phim nội địa khác là Đại tiệc trăng máu 8, Trùm Sò và Anh hùng phải rời rạp trong tình trạng thua lỗ.

Phim gây ấn tượng với khâu mỹ thuật. Ảnh: ĐPCC.

Phí Phông khai thác truyền thuyết dân gian về loài quỷ có khả năng đội lốt người, hút sinh khí. Dự án có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha, Đoàn Minh Anh cùng Hạnh Thúy.

Tác phẩm được đón nhận nhờ chất lượng ở mức khá tốt so với mặt bằng phim kinh dị Việt. Khâu thiết kế sản xuất, mỹ thuật, quay phim cho đến diễn xuất nhìn chung đều tạo được thiện cảm. Kịch bản phim vẫn còn lỗ hổng, một số tuyến nhân vật chưa được phát triển trọn vẹn, song nhìn chung câu chuyện vẫn có sức hấp dẫn, bất ngờ nhất định.