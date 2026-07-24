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Giải trí

Cuộc sống hiện tại của Bi Rain và Kim Tae Hee

  • Thứ sáu, 24/7/2026 05:30 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Bi Rain và Kim Tae Hee hiếm hoi xuất hiện cùng hai con gái trong kỳ nghỉ hè tại Hawaii. Hình ảnh cặp sao đi mua sắm thu hút sự chú ý của truyền thông.

Theo Chosun, ngày 22/7, một số tài khoản người hâm mộ Bi Rain trên mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh gia đình nam ca sĩ tại một siêu thị lớn ở Hawaii. Theo các bài đăng, Bi Rain và Kim Tae Hee đang tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng hai con gái. Những hình ảnh sau đó được lan truyền trên các diễn đàn và trở thành chủ đề được nhiều trang tin giải trí Hàn Quốc quan tâm.

Trong loạt ảnh, Bi Rain và Kim Tae Hee mỗi người đi cùng một con. Nam ca sĩ mặc áo ngắn tay, quần short, đội mũ và đeo kính râm, vừa đẩy xe mua sắm vừa đi bên con gái lớn. Kim Tae Hee đội mũ màu nâu, đeo khẩu trang, đi cùng con gái nhỏ và lựa chọn hàng hóa tại các quầy.

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Hình ảnh mới đây của Bi Rain và Kim Tae Hee. Ảnh: Chosun.

Truyền thông Hàn Quốc nhận xét các bé đã cao lớn hơn so với những lần hiếm hoi được nhắc đến trước đây. Ngoài hình ảnh tại siêu thị, Bi Rain còn được cho là đã ghé thăm một nhà hàng ở Hawaii. Phía nhà hàng chia sẻ ảnh chụp nam ca sĩ cùng nhân viên.

Thời gian gần đây, Bi Rain duy trì lịch trình nghệ thuật khá sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Nam ca sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong mùa hai của Bloodhounds, đồng thời phát hành sản phẩm âm nhạc mới và xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí, nội dung trực tuyến.

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Bi Rain và Kim Tae Hee vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng sau hôn nhân. Ảnh: @Nate.

Trong khi đó, Kim Tae Hee lựa chọn dự án thận trọng hơn sau thời gian ưu tiên gia đình. Nữ diễn viên từng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế khi góp mặt trong loạt phim gián điệp Mỹ Butterfly, tham gia một số hoạt động quảng bá và chương trình truyền hình.

Bi Rain và Kim Tae Hee kết hôn năm 2017, sau khoảng bốn năm công khai hẹn hò, rồi lần lượt đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019. Kể từ khi lập gia đình, cặp sao hạn chế công khai hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của các con.

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Minh An

Bi Rain Kim Tae Hee giải trí diễn viên

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