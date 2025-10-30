Người đẹp 'Tứ đại danh bổ' ly hôn

Giang Nhất Yến thừa nhận đã ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Nguyên nhân ly hôn không được tiết lộ cụ thể.

Theo tờ Jimu News, trong một show truyền hình mới đây, Giang Nhất Yến gây xôn xao khi thừa nhận đã ly hôn. “Trước khi đến với Chị đẹp đạp gió 2025, tôi rơi vào trạng thái tự phủ định bản thân. Sự nghiệp không có nhiều cơ hội tiến triển, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Cảm giác như không biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào", diễn viên tâm sự,

Song cô cho biết nhờ chương trình đã lấy lại sự tự tin và tinh thần tích cực. Thông tin ngôi sao Tứ đại danh bổ đổ vỡ hôn nhân khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Lý do vợ chồng Giang Nhất Yến ly hôn không được tiết lộ cụ thể. Song, một số nguồn tin cho hay diễn viên ly hôn chỉ trong vài tháng đổ lại đây. Chồng của cô được cho là đạo diễn Triệu Hán Đường. Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim 77 ngày, ra mắt năm 2017.

Giang Nhất Yến thừa nhận đã ly hôn chồng. Ảnh: Weibo.

Giang Nhất Yến sinh năm 1983 tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là một nghệ sĩ đa tài của Trung Quốc đại lục, khi vừa là diễn viên, ca sĩ, vừa sáng tác nhạc. Năm 1999, ở tuổi 16, cô bước chân vào làng giải trí với tư cách thành viên một nhóm nhạc và phát hành một số ca khúc, được khán giả đón nhận.

Sau đó, người đẹp lấn sân diễn xuất và tiếp tục gặt hái thành công. Diễn viên từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tứ đại danh bổ, Kiếm vũ... và nhận được nhiều đề cử, giải thưởng danh giá. Năm 2017, Giang Nhất Yến giành giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Trung - Canada với bộ phim 77 ngày.

Năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn, Giang Nhất Yến từng nhắc đến chuyện tình cảm và xác nhận đã kết hôn, có một con gái. Nữ diễn viên tiết lộ cô và chồng đã cưới nhau được vài năm, hiện cả gia đình sinh sống tại vùng nông thôn tỉnh Vân Nam. "Tôi và chồng đều là những người rất giản dị, cùng có niềm đam mê với điện ảnh", diễn viên chia sẻ.