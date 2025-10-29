Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quan Thục Di qua cơn nguy kịch

  Thứ tư, 29/10/2025 18:18 (GMT+7)
Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe của Quan Thục Di đã có chuyển biến tốt. Cô hiện được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch.

Thông tin Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải vào phòng hồi sức tích cực (ICU) gây xôn xao dư luận hồi giữa tháng 10. Khi đó, con trai cô là Quan Tuấn Hiền, lập tức từ Mỹ bay về Hong Kong, cùng ông ngoại túc trực tại bệnh viện suốt nhiều ngày liền.

Theo tờ Sinchew, tình trạng của Quan Thục Di sau khi điều trị tích cực đã có chuyển biến tốt. Một nguồn tin thân cận cho hay nữ ca sĩ đã qua cơn nguy kịch, hiện được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch.

“Quan Thục Di đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch, có khả năng là do vấn đề về tim. Tuy cô ấy vẫn cần dùng thiết bị hỗ trợ và theo dõi, nhưng người thân, bạn bè đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Cha và con trai cô ấy cũng bắt đầu cười nói trở lại”, người này cho biết.

Thông tin trên khiến người hâm mộ Quan Thục Di vui mừng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe, mong nữ ca sĩ sớm bình phục.

Quan Thuc Di anh 1

Quan Thục Di đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Sinchew.

Trước đó, tờ East Weekly đưa tin con trai của Quan Thục Di gần như kiệt sức khi chăm nom mẹ. Cậu được trông thấy ôm đầu gối khóc nhiều lần, không dám rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, dưới sự thuyết phục của ông ngoại, cậu đồng ý đến nhà hàng bệnh viện ăn tối và trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Quan Thục Di sinh năm 1966, chiến thắng một cuộc thi ca hát tại Nhật Bản. Nữ ca sĩ sau đó ra mắt ở cả Nhật Bản và Hong Kong. Cô nổi tiếng vào năm 1989 với bài hát Khó có được người tình và dần trở thành một diva của thập niên 1990. Năm 1994, cô gây chấn động giới âm nhạc với kiểu tóc cạo trọc táo bạo, mang tính đột phá.

Quan Thục Di đã cạnh tranh với Vương Phi trong những năm 1990 để nắm giữ ngôi vị hàng đầu ở thị trường âm nhạc. Cô có nhiều ca khúc nổi tiếng như Bản tình ca mùa đông, Tình như lá bay xa… Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe. Năm 2020, cô chính thức giải nghệ.

