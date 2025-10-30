Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người mẫu mặc như khỏa thân

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:40 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Amelia Gray Hamlin gây sốc khi xuất hiện tại một buổi tiệc với trang phục xuyên thấu, không mặc áo lót. Outfit của người đẹp gây ra tranh luận trái chiều.

Theo The Sun, Amelia Gray Hamlin vừa gây xôn xao khi cùng mẹ xuất hiện tại một buổi tiệc ở Los Angeles. Người mẫu 24 tuổi trở thành tâm điểm chú ý với trang phục hở bạo, không áo ngực.

Amelia diện chiếc váy màu đen được đính đầy đá quý, hoàn toàn trong suốt. Do chất liệu mỏng tang và không mang áo ngực, người đẹp gần như để lộ vòng một bốc lửa. Mỹ nhân sinh năm 2001 phối giày cao gót ren đen và nhiều món trang sức bạc lấp lánh, để kiểu tóc búi gọn và trang điểm tông trầm.

Thiết kế giúp người đẹp tôn đường cong cơ thể, song cũng tạo ra không ít khoảnh khắc gây đỏ mặt.

Amelia Gray Hamlin anh 1Amelia Gray Hamlin anh 2

Trang phục quá táo bạo của Amelia Gray Hamlin. Ảnh: Splash.

Trên thảm đỏ sự kiện, Amelia tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. Trang phục "mặc như không" của người mẫu nhanh chóng thu hút quan tâm và bàn luận. Bên cạnh những ý kiến cho khen ngợi lựa chọn táo bạo, cá tính của cô, không ít dân mạng cho rằng bộ trang phục hở hang quá đà, có phần phản cảm và khiến Amelia trông già hơn tuổi.

Amelia sinh năm 2001 tại Los Angeles, được biết đến là một người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Mỹ nhân gen Z từng nhiều lần xuất hiện trong chương trình The Real Housewives of Beverly Hills, nơi mẹ cô là thành viên chính. Trên mạng xã hội, người đẹp chăm chỉ khoe ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống và công việc, thu hút gần 2 triệu lượt theo dõi.

Amelia từng hẹn hò Scott Disick - bạn trai cũ của Kourtney Kardashian - trong thời gian gần một năm. Cặp đôi chênh lệch 18 tuổi nhiều lần bị bắt gặp thân mật bên nhau, trước khi chính thức chia tay vào tháng 9/2021.

Nhảy việc hoàn hảo là cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để giành được sự ủng hộ trong công việc.

Quan Thục Di qua cơn nguy kịch

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe của Quan Thục Di đã có chuyển biến tốt. Cô hiện được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch.

20 giờ trước

Phiên tòa vụ án người mẫu Thiên Phượng bị sát hại, chặt xác

Thái Thiên Phượng bị nhà chồng cũ sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản vào năm 2023. Mẹ chồng cũ của cô bị tòa tuyên 18 tháng tù vì hành vi cản trở công lý, bao che hung thủ.

29:1763 hôm qua

Phim Việt 16+ chửi bới, văng tục vô tội vạ

Việc “chửi cho đã” chưa bao giờ là công cụ kể chuyện, đặc biệt ở địa hạt điện ảnh, nơi mọi chi tiết đều cần tiết chế và thể hiện tinh tế.

33:1987 hôm qua

Tử Khiêu

Amelia Gray Hamlin váy xuyên thấu khỏa thân không nội y áo ngực

    Đọc tiếp

    Nam dien vien lao dao sau be boi ngoai tinh hinh anh

    Nam diễn viên lao đao sau bê bối ngoại tình

    20 phút trước 14:03 30/10/2025

    0

    Diễn viên Vương Tử đang đối mặt với khủng hoàng, bị công chúng quay lưng, thậm chí nhãn hàng hủy bỏ sự kiện vì bê bối ngoại tình với cựu cổ động viên Quả Quả.

    Le vu quy cua Ngoc Huyen va Dinh Tu hinh anh

    Lễ vu quy của Ngọc Huyền và Đình Tú

    4 giờ trước 10:24 30/10/2025

    0

    Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ vu quy vào sáng 30/10 với sự tham gia của hai bên gia đình cùng những bạn bè thân thiết nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý