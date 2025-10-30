Người mẫu mặc như khỏa thân

Amelia Gray Hamlin gây sốc khi xuất hiện tại một buổi tiệc với trang phục xuyên thấu, không mặc áo lót. Outfit của người đẹp gây ra tranh luận trái chiều.

Theo The Sun, Amelia Gray Hamlin vừa gây xôn xao khi cùng mẹ xuất hiện tại một buổi tiệc ở Los Angeles. Người mẫu 24 tuổi trở thành tâm điểm chú ý với trang phục hở bạo, không áo ngực.

Amelia diện chiếc váy màu đen được đính đầy đá quý, hoàn toàn trong suốt. Do chất liệu mỏng tang và không mang áo ngực, người đẹp gần như để lộ vòng một bốc lửa. Mỹ nhân sinh năm 2001 phối giày cao gót ren đen và nhiều món trang sức bạc lấp lánh, để kiểu tóc búi gọn và trang điểm tông trầm.

Thiết kế giúp người đẹp tôn đường cong cơ thể, song cũng tạo ra không ít khoảnh khắc gây đỏ mặt.

Trang phục quá táo bạo của Amelia Gray Hamlin. Ảnh: Splash.

Trên thảm đỏ sự kiện, Amelia tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. Trang phục "mặc như không" của người mẫu nhanh chóng thu hút quan tâm và bàn luận. Bên cạnh những ý kiến cho khen ngợi lựa chọn táo bạo, cá tính của cô, không ít dân mạng cho rằng bộ trang phục hở hang quá đà, có phần phản cảm và khiến Amelia trông già hơn tuổi.

Amelia sinh năm 2001 tại Los Angeles, được biết đến là một người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Mỹ nhân gen Z từng nhiều lần xuất hiện trong chương trình The Real Housewives of Beverly Hills, nơi mẹ cô là thành viên chính. Trên mạng xã hội, người đẹp chăm chỉ khoe ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống và công việc, thu hút gần 2 triệu lượt theo dõi.

Amelia từng hẹn hò Scott Disick - bạn trai cũ của Kourtney Kardashian - trong thời gian gần một năm. Cặp đôi chênh lệch 18 tuổi nhiều lần bị bắt gặp thân mật bên nhau, trước khi chính thức chia tay vào tháng 9/2021.