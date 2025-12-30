Elizabeth Hurley quá gợi cảm ở tuổi 60

Elizabeth Hurley gây chú ý khi đăng ảnh bikini, khoe vóc dáng săn chắc. Cô đồng thời tiết lộ bí quyết chụp ảnh giúp hình thể trông cân đối hơn.

Theo Page Six, ở tuổi 60, Elizabeth Hurley thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi khen ngợi từ người hâm mộ nhờ vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin của nữ diễn viên.

Trong khung hình, Elizabeth Hurley khoe vòng eo thon gọn cùng đường cong rõ nét. Tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô giữ được vẻ quyến rũ đặc trưng, bất chấp tuổi tác.

Bộ bikini da báo mà Elizabeth Hurley diện thuộc thương hiệu do chính cô sáng lập, nổi bật với thiết kế tối giản và chi tiết dây xích kim loại. Ngoài ra, Elizabeth Hurley còn chia sẻ bí quyết chụp ảnh bikini, cho biết cô luôn chú trọng ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng ngược, nhằm giúp vóc dáng trông cân đối và bức ảnh trở nên hài hòa hơn.

Những hình ảnh gần đây của Elizabeth Hurley. Ảnh: @elizabethhurley.

Song song đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên bạn trai, ca sĩ Billy Ray Cyrus. Dịp Giáng sinh, cặp đôi xuất hiện trong trang phục đồ ngủ họa tiết lễ hội, đánh dấu mùa lễ đầu tiên bên nhau kể từ khi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ thập niên 1990, nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làng giải trí và thời trang Anh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth Hurley ghi dấu ấn qua các bộ phim như Austin Powers: International Man of Mystery, Bedazzled cùng nhiều dự án truyền hình ăn khách. Cô còn xây dựng hình ảnh ở lĩnh vực thời trang, từng là gương mặt đại diện lâu năm của nhiều thương hiệu mỹ phẩm và thời trang cao cấp.

Ngoài diễn xuất và người mẫu, Elizabeth Hurley còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khi sáng lập thương hiệu đồ bơi mang tên của mình.