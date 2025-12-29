Siêu mẫu Heidi Klum gây bàn tán

Heidi Klum cởi áo, để trần thân trên trong kỳ nghỉ cùng chồng tại St. Barths. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Theo Page Six, mới đây, siêu mẫu Heidi Klum gây chú ý khi cởi bỏ áo bikini, để trần phần thân trên trong kỳ nghỉ cùng chồng là Tom Kaulitz.

Nữ người mẫu 52 tuổi được ghi lại khoảnh khắc không mặc áo, chỉ diện quần bikini dây màu nâu, đeo vòng cổ, đội mũ lưỡi trai trắng và kính râm khi dạo biển. Nam nhạc sĩ diện quần bơi màu hồng nhạt và đội mũ nâu. Trong lúc ngâm mình dưới nước, Heidi Klum còn nhâm nhi bia, ôm ấp và trao nhau nụ hôn với Tom Kaulitz.

Trước chuyến nghỉ dưỡng tại St. Barths, cặp đôi đón Giáng sinh tại New York City. Heidi Klum chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng ôm nhau trước cây thông Noel tại Rockefeller Center.

Thực chất, cựu giám khảo chương trình America’s Got Talent vốn không xa lạ với việc xuất hiện bán nude hoặc khỏa thân trước công chúng.

Heidi Klum khỏa thân trên biển. Ảnh: Backgird.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People hồi tháng 7, Heidi Klum cho biết cô vẫn thích “sống gợi cảm” ở tuổi 52. “Với tôi, việc lớn tuổi không phải vấn đề. Tôi không bị ám ảnh bởi sự xấu hổ về tuổi tác hay hình thể. Ai cũng nên được làm điều mình muốn”, cô chia sẻ.

Nữ siêu mẫu cũng cho rằng quan niệm phụ nữ ngoài 50 tuổi đã “hết thời” là một hiểu lầm. Cô nói: “Chúng tôi vẫn đang ở đó, rất rõ ràng để mọi người nhìn thấy. Đừng trốn tránh tuổi 50. Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi sẵn sàng đón nhận sự thay đổi đó. Nếu mọi thứ luôn giống nhau, cuộc sống sẽ rất nhàm chán”.

Nữ siêu mẫu cho biết cô đã quen với việc chụp ảnh nude hoặc nội y từ đầu thập niên 1990 và coi đó là một phần công việc.

Heidi Klum và Tom Kaulitz công khai hẹn hò từ tháng 3/2018. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng.

Tháng 2/2019, cựu siêu mẫu nội y Heidi Klum và chồng kém 16 tuổi bí mật thành hôn ở California, Mỹ. Sau đó, họ tổ chức đám cưới lần hai tại hòn đảo Capri, Italy. Trên du thuyền Christina O. sang trọng, Klum xinh xắn rạng rỡ trong chiếc váy cưới cúp ngực còn Kaulitz bảnh bao với bộ vest trắng.

Trước khi cưới Kaultiz, siêu mẫu có 3 con với chồng cũ - ca sĩ Seal. Đời sống tình cảm của cô khá phức tạp.