Bên trong căn hộ triệu USD của Lưu Gia Linh

Dịp Giáng sinh, Lưu Gia Linh hé lộ không gian bên trong căn hộ xa hoa của cô, được cho là trị giá khoảng 200 triệu HKD (25 triệu USD).

Theo 163, dịp Giáng sinh, Lưu Gia Linh thu hút sự quan tâm khi hé lộ không gian bên trong căn nhà sang trọng của cô tại Hong Kong. Đây là căn hộ thông tầng (duplex) tọa lạc ở khu Mid-Levels, được cho là có giá trị lên tới khoảng 200 triệu HKD ( 25 triệu USD ).

Trong ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, không gian nội thất mang đậm phong cách cổ điển, với phòng khách trần cao được bài trí xa hoa. Gam đỏ được sử dụng làm màu chủ đạo, nổi bật trên nền tường trắng là cặp sừng hươu cỡ lớn được đính hồng ngọc. Trên tường phòng khách còn treo chân dung của nữ diễn viên.

Lưu Gia Linh cho thấy niềm yêu thích với phong cách hoài cổ khi lựa chọn sofa, đèn bàn và các vật dụng trang trí mang hơi hướm thập niên 1980-1990. Khu vực lò sưởi và phòng làm việc được trang trí bằng hoa tươi và vòng hoa Giáng sinh.

Bên trong căn hộ của Lưu Gia Linh. Ảnh: 163

Phòng ăn trong căn nhà được bố trí như không gian của một buổi dạ tiệc cao cấp. Bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ bộ đồ ăn, ly rượu, mỗi chỗ ngồi có nhiều loại ly khác nhau. Bên cạnh đó, quầy bar trong nhà được bày biện rượu và khung ảnh.

Theo chia sẻ, Lưu Gia Linh thường xuyên tổ chức các buổi tụ họp nhỏ tại nhà, mời bạn bè thân thiết đến dùng bữa và trò chuyện. Gần đây, cô cùng chồng là Lương Triều Vỹ còn xuất hiện trong chuyến du lịch trượt tuyết tại Nhật Bản, có cả ca sĩ Vương Phi.

Lưu Gia Linh sinh năm 1965 tại Tô Châu (Trung Quốc), sang Hong Kong từ nhỏ và gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB đầu thập niên 1980. Cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong từ cuối thập niên 1980–1990.

Về đời tư, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ hẹn hò nhiều năm trước khi kết hôn vào năm 2008. Dù không có con chung, cặp đôi vẫn được xem là một trong những đôi vợ chồng bền vững của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lưu Gia Linh còn tham gia kinh doanh, đầu tư bất động sản và xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế.