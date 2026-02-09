Ảnh hậu trường quảng cáo nội y của nữ idol gây chú ý

Loạt ảnh hậu trường quảng cáo nội y của Jihyo gây chú ý nhờ vẻ gợi cảm cùng thần thái tự tin, trưởng thành.

Mới đây, Jihyo - trưởng nhóm TWICE - đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ một buổi chụp quảng cáo nội y trên trang cá nhân.

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với nội y gợi cảm, nổi bật với vóc dáng cân đối và đường nét cơ thể khỏe khoắn. Nữ thần tượng cũng tạo thiện cảm với diện mạo tươi tắn, nụ cười cuốn hút cùng phong thái tự tin. So với hình ảnh năng động thường thấy trên sân khấu, Jihyo trong lần xuất hiện này mang đến cảm giác chín chắn và điềm đạm hơn.

Về trang phục, Jihyo diện thiết kế tông màu xanh nhạt được đặt may riêng cho chiến dịch quảng bá Xuân 2026 của thương hiệu nội y Venus. Kiểu dáng ôm vừa vặn, đường cắt tinh giản, tạo điểm nhấn về hình thể.

Bài đăng của Jihyo nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Phần đông khán giả để lại lời khen cho vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và thần thái tự tin của nữ ca sĩ.

Ảnh hậu trường buổi chụp quảng cáo nội y của Jihyo. Ảnh: @Jihyo

Trong khi đó, gần đây, TWICE đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ sáu mang tên This Is For với 35 buổi biểu diễn tại 20 khu vực ở Bắc Mỹ. Đặc biệt, vào các ngày 25, 26 và 28/4 tới đây, nhóm sẽ trở thành những nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Tokyo. Mỗi đêm diễn dự kiến thu hút khoảng 80.000 khán giả, với tổng lượng người xem ước tính khoảng 240.000 người cho ba buổi biểu diễn.

Jihyo sinh năm 1997, là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của TWICE, một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất K-pop. Gia nhập công ty quản lý từ khi còn nhỏ, Jihyo trải qua hơn 10 năm đào tạo trước khi giành suất ra mắt thông qua chương trình sống còn Sixteen năm 2015.

Trong sự nghiệp, cô được đánh giá cao nhờ giọng hát nội lực, khả năng trình diễn ổn định cùng vai trò thủ lĩnh vững vàng, góp phần tạo nên dấu ấn bền bỉ cho TWICE suốt nhiều năm hoạt động. Bên cạnh các hoạt động nhóm, Jihyo còn ghi dấu ấn khi debut solo, cho thấy sự trưởng thành và đa dạng trong màu sắc âm nhạc.

Về đời tư, Jihyo được biết đến là nghệ sĩ khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trước truyền thông. Nữ ca sĩ từng công khai hẹn hò với Kang Daniel, cựu thành viên Wanna One, vào năm 2019; mối quan hệ sau đó kết thúc do lịch trình bận rộn của cả hai.