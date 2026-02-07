Bất ngờ về Steven Nguyễn

Sau nhiều năm lận đận với nghề diễn xuất, “cơn sốt” Mưa đỏ đã “cứu” sự nghiệp của Steven Nguyễn. Sau dự án, lượng người hâm mộ của nam diễn viên tăng đột biến, anh cũng bắt đầu có độ phủ ổn định trên các phương tiện truyền thông. Cũng từ đó, nhiều dự án lớn cũng đến với Steven Nguyễn, đáng chú ý là vai chính trong bộ phim truyền hình giờ vàng Không giới hạn.

Tác phẩm thuộc thể loại chính luận, đan xen yếu tố hành động và tình cảm, khắc họa hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình. Ở vai trò trung tâm, Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, Phó trưởng Phòng Phối hợp cứu hộ, cứu nạn thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn - đơn vị đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong thời bình.

Bên cạnh những thử thách nguy hiểm, Kiên còn chịu dằn vặt khi người đồng đội thân thiết hy sinh trong một nhiệm vụ. Cũng từ đó, Lợi - phó chỉ huy dân quân tự vệ, và cũng là em trai của người đã mất - ôm mối oán hận với Kiên, luôn tìm cách đối đầu anh trong công việc lẫn đời sống. Mối quan hệ căng thẳng này dần trở thành mâu thuẫn trung tâm, đặt Kiên vào thế giằng xé giữa trách nhiệm, tình đồng đội và nỗi day dứt cá nhân.

Nhân vật của Steven Nguyễn mang tính cách điềm tĩnh, quyết đoán, đề cao kỷ luật và nguyên tắc nghề nghiệp. Trong những tình huống sinh tử, anh luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh bản thân.

Trong tác phẩm, diễn xuất của Steven Nguyễn nhận được phản hồi khá tích cực. Anh thể hiện nhân vật theo hướng tiết chế, thiên về nội tâm, chú trọng các chi tiết nhỏ trong ánh mắt và nhịp thoại. Lối diễn tương đối tự nhiên, đủ để khán giả tin vào tính cách nhân vật và những biến chuyển tâm lý trong mạch truyện. Bên cạnh những phân đoạn làm nhiệm vụ, bộ phim cũng dành thời lượng để khắc họa mối quan hệ tình cảm giữa Kiên và Lam Anh (Minh Trang) - nữ chiến sĩ tại đơn vị tác chiến không gian mạng.

Ban đầu, Lam Anh yêu thầm nhân vật chính và chủ động theo đuổi. Trong khi ở những diễn biến gần đây, Kiên cũng dần bộc lộ tình cảm với cô. Tuyến tình cảm này giúp cân bằng không khí chung của phim, song diễn xuất của bộ đôi hiện vẫn chưa thực sự ăn ý, thiếu đi đôi chút sự đồng điệu.

Steven Nguyễn cao 1,78 m, sở hữu ngoại hình điển trai cùng thân hình cơ bắp, săn chắc. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và trải qua nhiều năm lận đận với nghề. Ngoài phim ảnh, anh còn liên tục xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh, thời trang và giải trí trong thời gian qua.

