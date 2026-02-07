Jisoo gây tranh cãi

Diễn xuất của Jisoo vấp tranh cãi khi Netflix tung teaser bộ phim "Boyfriend On Demand". Một số ý kiến nhận xét cô diễn gượng, biểu cảm hạn chế.

Theo MK Sports, diễn xuất của Jisoo (BLACKPINK) đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi Netflix tung teaser của series lãng mạn - hài Boyfriend On Demand, dự kiến ra mắt ngày 6/3.

Trong phim, Jisoo vào vai Mi Rae - một cô gái làm nghề sản xuất truyện tranh online, bận rộn đến mức không còn thời gian yêu đương. Chán nản với cuộc sống thực, cô đăng ký một dịch vụ hẹn hò ảo, nơi người dùng có thể bước vào thế giới giả lập để trải nghiệm những buổi hẹn lý tưởng. Bạn diễn của Jisoo là Seo In Guk, vào vai đồng nghiệp lạnh lùng nhưng dần nảy sinh tình cảm với nhân vật chính.

Sau khi trailer được công bố, khán giả trên mạng xã hội cho rằng Jisoo diễn còn gượng, biểu cảm ít, giọng nói chưa tự nhiên và chưa tạo được cảm xúc trong các cảnh tình cảm. Một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao cô liên tục được giao vai nữ chính trong các dự án.

“Sao chỉ có đúng một biểu cảm vậy?”, “nếu còn định tiếp tục đóng phim thì nên bắt buộc đi học diễn xuất”, "sao nữ chính lại là Jisoo vậy..? nhà sản xuất xem diễn xuất của Jisoo mà không thấy vấn đề gì à?”, là một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên của Jisoo trong Boyfriend On Demand. Ảnh: Netflix.

Tranh cãi lần này tiếp nối những phản ứng tiêu cực mà Jisoo từng gặp ở các phim trước như Snowdrop hay Newtopia. Gần đây, khi xuất hiện ngắn trong phim điện ảnh Omniscient Reader, cô cũng bị chê về cách thoại, dù thời lượng chỉ vài phút.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng chưa nên đánh giá toàn bộ khả năng của Jisoo chỉ qua trailer ngắn. Một bộ phận người xem vẫn chờ đợi xem cô thể hiện thế nào khi phim chính thức lên sóng.

Jisoo sinh năm 1995, là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Cô ra mắt cùng nhóm năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2023, Jisoo debut solo với album Me, bán hơn 1 triệu bản, lập kỷ lục doanh số đối với nghệ sĩ nữ Hàn Quốc.