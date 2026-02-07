Nữ diễn viên giảm cân ngỡ ngàng

Theo Page Six, Amy Schumer mới đây chia sẻ loạt ảnh chụp mới trên Instagram cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình sau quá trình giảm cân. Hình ảnh của nữ diễn viên hài 44 tuổi nhanh chóng thu hút sự quan tâm.
Ngoại hình hiện tại của Amy Schumer có nhiều thay đổi so với trước, vóc dáng thon thả hơn.
Kèm hình ảnh, cô viết: "Những bức ảnh chụp chính mình khi bạn cuối cùng cũng cảm thấy khỏe mạnh và xinh đẹp không phải là một lời kêu cứu. Đó là sự tôn vinh cuộc sống và sức khỏe. Gửi tình yêu đến những bà mẹ đơn thân ngoài kia”.
Trước đó, Amy Schumer từng công khai việc sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân. Cô cho biết đã chuyển sang dùng Mounjaro sau khi gặp trải nghiệm không tốt với Wegovy, đồng thời khẳng định quá trình này mang lại kết quả tích cực cho sức khỏe và thể trạng.
Hình ảnh Amy Schumer gần đây. Ảnh: @amyschumer.
Bài đăng xuất hiện khoảng một tháng sau khi Schumer nộp đơn ly hôn chồng là Chris Fischer, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm. Trước đó, nữ diễn viên xác nhận hai người đã chia tay từ cuối năm 2025, trong bối cảnh cô dần trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian tạm lắng.
Theo các nguồn tin, sự thay đổi ngoại hình của Amy Schumer gắn liền với kế hoạch tái khởi động sự nghiệp. Sau khoảng một thập kỷ kể từ thành công của Trainwreck, nữ diễn viên được cho là đang tìm kiếm cơ hội lấy lại đà phát triển trong điện ảnh, song song với vai trò làm mẹ.
Trước đó, Amy Schumer được biết đến là một trong những nhà hoạt động nữ quyền tích cực của Hollywood. Cô thường xuyên có những phát ngôn thẳng thắn để nêu lên những bất bình đẳng giới trong cuộc sống và ngành công nghiệp điện ảnh. Schumer cũng rất thích châm biếm thẳng những chiêu trò trong showbiz.
