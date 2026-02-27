Xuân Nghi trước khi cưới

|
Xuân Nghi vừa chia sẻ tin vui thông qua trang cá nhân. Cô cho biết đã được bạn trai cầu hôn bất ngờ trong chuyến du lịch chung. "Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý", ca sĩ chia sẻ, kèm theo bức ảnh đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út. Theo Xuân Nghi, cả hai dự định tổ chức lễ cưới trong thời gian tới.
"Cảm xúc lúc đó của Nghi chắn chắn là sự hạnh phúc vì từ nhỏ mình đã mơ ước có được một tình yêu đẹp và màn cầu hôn ấn tượng. Nghi tin đó cũng là ước mơ chung của tất cả cô gái. Nhân dịp đầu năm mới, Nghi cũng chúc những cô gái ngoài kia sẽ có được những tình yêu thật đẹp nhé", Xuân Nghi chia sẻ.
Cả hai trải qua 4 năm đồng hành, gắn bó trước khi quyết định kết hôn. Thời gian qua, đôi uyên ương dành nhiều thời gian bên nhau. Xuân Nghi về Mỹ đón Tết Dương lịch và Nguyên đán cùng gia đình, bạn trai. Trong khi, nửa kia của cô cũng về Việt Nam, du lịch và ở bên bạn gái vào đầu năm nay.
Xuân Nghi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Người yêu của nữ ca sĩ là kỹ sư, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Nữ ca sĩ dành nhiều lời khen cho bạn trai. Cô khen nửa kia chín chắn, kỷ luật, trưởng thành nhưng rất tình cảm. Xuân Nghi và bạn trai bằng tuổi.
Giọng ca sinh năm 1994 hiện làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên bay lại giữa hai nước khi có dự án. Sau Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi cũng hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Cô đồng hành cùng dàn chị đẹp tại các concert hay trình diễn ở nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc.
|Theo Xuân Nghi, đây là thời điểm phù hợp để kết hôn. Trước khi lên xe hoa, nữ ca sĩ sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc để gửi tặng người hâm mộ.
Nếu như Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam từ một hướng tiếp cận hiện đại là hành trình xuyên suốt ba miền đất nước thì Re-embracing Vietnamese Identity through Hue Fine Art lại là một lát cắt tinh tế, tập trung khai thác chiều sâu văn hóa và nghệ thuật của vùng đất cố đô. Với 5 chương viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, cuốn sách mở ra cánh cửa cho bạn đọc quốc tế bước vào thế giới của nghệ thuật trang trí đình làng, nhà rường, bình phong, những biểu tượng gắn liền với thẩm mỹ truyền thống Huế.