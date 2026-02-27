Xuân Nghi trước khi cưới

Xuân Nghi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Người yêu của nữ ca sĩ là kỹ sư, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Nữ ca sĩ dành nhiều lời khen cho bạn trai. Cô khen nửa kia chín chắn, kỷ luật, trưởng thành nhưng rất tình cảm. Xuân Nghi và bạn trai bằng tuổi.