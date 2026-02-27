NSND Kim Xuân nói về hình ảnh 'gục đầu, bất động' ở sự kiện

NSND Kim Xuân cho biết thời gian gần đây, bà gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đang uống thuốc, nghỉ ngơi để hồi phục.

Xuất hiện trong một sự kiện phim ở TP.HCM mới đây, NSND Kim Xuân gây lo lắng khi bất ngờ cúi gục xuống, không cử động. Sau đó, diễn viên Uyển Ân phát hiện sự việc, quay sang lay người, hỏi han nữ nghệ sĩ gạo cội. Lúc này, bà mới phản ứng và gượng cười với Uyển Ân.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc NSND Kim Xuân "gục đầu, bất động" tại sự kiện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng cho sức khỏe của nữ nghệ sĩ ở tuổi 70.

NSND Kim Xuân đóng phim, diễn kịch và tham gia chương trình truyền hình ở tuổi 70. Ảnh: FBNV.

NSND Kim Xuân vừa lên tiếng trên trang cá nhân và trấn an người hâm mộ. Nghệ sĩ cho biết trong ngày diễn ra sự kiện, bà phải tham gia nhiều hoạt động từ sáng sớm như cúng công chiếu phim, gặp gỡ báo giới, truyền thông, sự kiện thảm đỏ... Tối cùng ngày, bà tham gia diễn vở Chung nhà tại Sân khấu kịch Thiên Đăng.

Lịch trình công việc khá dày khiến NSND Kim Xuân bị tái phát bệnh đau dạ dày mãn tính.

"Trong đợt diễn Tết cũng có lần đang diễn, bụng đau quặn một cái làm cứng đờ cả người. Giờ bệnh tái lại ngay lúc đang ngồi họp báo nên xảy ra chuyện, các bạn bắt gặp hình ảnh không hay của tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm và xin lỗi vì làm mọi người lo lắng", nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Kim Xuân nói thêm bà vẫn đang uống thuốc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Ở tuổi 70, NSND Kim Xuân vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bà đi đóng phim, diễn ở sân khấu kịch. Mới nhất, nghệ sĩ góp mặt trong phim điện ảnh Nhà mình đi thôi của Trần Đình Hiền.

Bên cạnh đó, NSND Kim Xuân còn tham gia một số chương trình truyền hình. Trong một chương trình, nữ nghệ sĩ gạo cội nhắn nhủ: "Bất cứ công việc nào cũng vậy, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc. Nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình. Dù là ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay phim truyền hình, các bạn cần nghiêm túc với nghề. Hãy dùng thanh xuân để làm công việc luôn tươi mới và ngày càng tốt hơn. Xin đừng xem công việc là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi".