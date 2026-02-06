Bí mật đằng sau bức ảnh sao nữ 'khỏa thân' tại Grammy

Hình ảnh của Chappell Roan tại Grammy 2026 gây tranh cãi lớn. Ê-kíp khẳng định tạo hình này được tính toán để tạo sự táo bạo, không phải “khỏa thân” hoàn toàn.

Xuất hiện trên thảm đỏ Grammy Awards 2026, Chappell Roan nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với bộ trang phục hở bạo, khiến nhiều khán giả lầm tưởng cô không mặc gì khi xuất hiện trước công chúng. Trước những tranh cãi, ê-kíp của nữ ca sĩ đã lên tiếng, lý giải quá trình dàn dựng phía sau trang phục.

Theo Page Six, chuyên gia trang điểm Sasha Glasser cho biết bộ váy do Mugler thiết kế chỉ tạo cảm giác phô bày cơ thể chứ không hoàn toàn khỏa thân. “Ý tưởng là để cô ấy trông táo bạo, nhưng không phải quá trần trụi”, Glasser nói.

Theo đó, Chappell Roan đã sử dụng miếng che ngực bằng chất liệu giả da, được tô màu trùng với màu da thật để tránh lộ liễu. Do các miếng che này rất mỏng, ê-kíp phải gia cố thêm lớp lưới kỹ thuật bên trong để giữ các chi tiết kim loại trên váy không bị bung ra khi di chuyển.

Ngoài trang phục, phần ngực và lưng của nữ ca sĩ còn được trang trí bằng hình xăm tạm thời. Glasser cho biết quyết định này được đưa ra vào phút chót: “Chúng tôi chốt ý tưởng quá sát ngày diễn ra Grammy, nên tôi phải tự in hình xăm tạm chỉ 30 phút trước khi cửa hàng đóng cửa”, ê-kíp của Chappell Roan nói.

Hình ảnh gây tranh cãi của Chappell Roan tại Grammy 2026. Ảnh: Reuters, Filmmagic.

Trước đó, trên thảm đỏ Grammy, Chappell Roan ban đầu khoác áo choàng che kín, sau đó mới cởi bỏ để lộ toàn bộ thiết kế bên trong, tạo nên khoảnh khắc gây chú ý mạnh. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, nữ ca sĩ phản hồi: “Tôi thấy buồn cười là chính, vì thật ra tôi không nghĩ bộ đồ này quá phản cảm”.

Tại mùa giải năm nay, Roan nhận được nhiều đề cử, bao gồm Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất. Cả hai đề cử đều dành cho đĩa đơn ăn khách The Subway, phát hành vào cuối tháng 7/2025.

Song cô đã ra về tay trắng. Giải Bản thu âm của năm thuộc về Luther của Kendrick Lamar, trong khi Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất được trao cho Messy của Lola Young.