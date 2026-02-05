'Nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc' bị miệt thị trên sóng truyền hình

Một chương trình truyền hình Mexico gây tranh cãi khi có phát ngôn bị cho là miệt thị BTS và cộng đồng người hâm mộ ngay trên sóng.

Theo Nate, một chương trình truyền hình giải trí tại Mexico đang hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi có những phát ngôn miệt thị nhóm nhạc BTS và cộng đồng người hâm mộ ngay trên sóng.

Cụ thể, trong chương trình Chismorreo, các khách mời đã thảo luận về concert thuộc world tour của BTS dự kiến diễn ra tại Mexico City. Trong lúc bàn luận, hình ảnh và video của BTS được chiếu trên màn hình trường quay.

Tại đây, khách mời nam Fabian Lavaye phát biểu: “Nếu tôi có một cô con gái 17 tuổi, tôi sẽ bắt nó làm bài tập về nhà. Đây không phải là lúc để khóc lóc vì concert của một ca sĩ vô danh”.

Người dẫn chương trình đã lên tiếng nhấn mạnh việc được xem BTS là giấc mơ của nhiều bạn trẻ. Song, một khách mời khác là Luisa Fernanda tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng: “Một nửa số fan còn chưa học xong tiểu học nhưng vẫn sẽ tìm cách đi xem concert”.

Chismorreo vốn là chương trình thường xuyên đưa ra các phát ngôn gây sốc.

Những phát ngôn trên nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội ở Hàn Quốc và Mexico. Dưới các đoạn clip chương trình được chia sẻ lại, nhiều ý kiến cho rằng các khách mời đã bộc lộ định kiến về học vấn và chế giễu tình cảm của người hâm mộ đối với nghệ sĩ.

Dù Chismorreo vốn được biết đến là chương trình giải trí có phong cách bàn luận thẳng thắn, gây sốc để thu hút sự chú ý, nhưng truyền thông Mexico nhận định các phát ngôn nhắm vào BTS đã vượt quá giới hạn chấp nhận được.

Concert của BTS tại Mexico City hiện dự kiến diễn ra vào các ngày 7/5 và 9-10/5, tiếp tục là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm tại khu vực Mỹ Latinh.

BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên, ra mắt năm 2013 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. BTS ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích quốc tế như nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, giành các giải thưởng lớn tại Mỹ và châu Âu, đồng thời là nhóm Kpop đầu tiên được đề cử Grammy.