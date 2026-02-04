Margot Robbie 'đắp' 100 carat kim cương lên người

Margot Robbie trở thành tâm điểm thảm đỏ khi đeo hơn 100 carat kim cương. Bộ trang sức được đồn đoán có giá trị hàng chục triệu USD.

Theo Page Six, Margot Robbie mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim Wuthering Heights ở Paris với loạt trang sức kim cương có tổng trọng lượng hơn 100 carat.

Nữ diễn viên 35 tuổi diện váy dạ hội nhung đỏ may đo riêng của Chanel, thiết kế ôm eo, tà váy dài và điểm xuyết lông vũ, gợi cảm hứng quý tộc châu Âu cổ điển. Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở bộ trang sức kim cương champagne do thợ kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz chế tác riêng.

Hình ảnh gây chú ý của Margot Robbie. Ảnh: Shutterstock

Chiếc vòng cổ choker nhung đỏ được đính 85 carat kim cương, gồm một viên kim cương lớn, xung quanh là các viên nhỏ hơn và một mặt dây chuyền hình giọt nước. Đi kèm là chiếc nhẫn kim cương đồng bộ nặng 15 carat. Bộ trang sức được đồn đoán có giá trị hàng chục triệu USD.

Lorraine Schwartz được biết đến với dòng kim cương champagne có sắc hồng nâu ấm, giúp tôn màu da và mỗi viên đều mang tính độc bản.

Trong lần xuất hiện này, Margot Robbie chọn kiểu tóc và trang điểm đơn giản để làm nổi bật trang sức.

Trước đó, tại buổi ra mắt phim ở New York, Margot Robbie từng gây chú ý khi đeo viên kim cương Taj Mahal hình trái tim - trang sức gắn liền với Elizabeth Taylor. Viên kim cương này là quà sinh nhật 40 tuổi do Richard Burton tặng Elizabeth Taylor, khắc dòng chữ “Love is Everlasting” (Tình yêu là vĩnh cửu).

Margot Robbie sinh năm 1990, là diễn viên điện ảnh người Australia có sự nghiệp thành công ở Hollywood. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với vai ác nữ Harley Quinn cá tính trong các phim của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), bao gồm Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) và The Suicide Squad (2021).

Đến nay, danh hiệu lớn nhất cô nhận được là Nữ diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Empire Awards của năm 2014. Vai diễn Naomi Lapaglia trong The Wolf of Wall Street đã đưa Robbie đến chiến thắng này.

Năm 2022, cô vượt Millie Bobby Brown để trở thành sao nữ có cát-xê cao nhất đối với một bộ phim trong năm. Theo đó, cô nhận thù lao 12,5 triệu USD cho bộ phim Barbie.