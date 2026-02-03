'Quán Kỳ Nam' rời rạp, thu 5,1 tỷ đồng

"Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê chính thức rời rạp sau gần hai tháng công chiếu. Phim thu khoảng 5,1 tỷ đồng, con số chưa đủ hoàn vốn.

Sau gần hai tháng ra mắt, Quán Kỳ Nam - bộ phim do đạo diễn Leon Lê thực hiện - đã chính thức rời rạp. Sáng 3/2, tác phẩm không còn xuất hiện trên các hệ thống bán vé.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Quán Kỳ Nam dắt túi khoảng 5,1 tỷ đồng , con số chưa đủ để hoàn vốn. Dù vậy, đây vẫn được xem là mức doanh thu chấp nhận được đối với một tác phẩm nghệ thuật có nội dung kén người xem, đặc biệt trong bối cảnh phim từng đối diện nguy cơ sớm rời rạp.

Thực tế, Quán Kỳ Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả ngay từ khi mới ra mắt. Thời điểm đó, theo khảo sát, phim chỉ được bố trí rất ít suất chiếu, nhiều suất rơi vào khung giờ kém thuận tiện, khiến khả năng tiếp cận khán giả đại chúng bị hạn chế.

Việc có thể trụ rạp gần hai tháng được xem là thành tích bất ngờ. Những tuần vừa qua, Quán Kỳ Nam vẫn được duy trì tại một số rạp nhỏ với 1-2 suất chiếu mỗi ngày, chủ yếu phục vụ nhóm khán giả yêu thích dòng phim nghệ thuật. Doanh thu vì thế không ghi nhận biến động đáng kể.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim.

Về doanh thu thấp của dự án, đạo diễn Leon Lê chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Nếu sợ tôi đã không làm. Nếu muốn có những dự án doanh thu 700 tỷ, chắc chắn tôi đã không làm những phim như Song Lang hay Quán Kỳ Nam. Nhưng tất nhiên tôi không muốn phim lỗ, vì tôi muốn trả ơn các nhà đầu tư. 7 năm mới cho ra mắt một tác phẩm khác, bạn thấy đấy, tôi không làm phim để kiếm tiền. Không phải vì giàu, mà là tôi không muốn kiếm tiền bằng cách làm phim”.

Lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1980, Quán Kỳ Nam xoay quanh mối quan hệ giữa Khang (Liên Bỉnh Phát) - một trí thức trẻ đang đối diện thử thách dịch cuốn Hoàng tử bé đã quá vang danh - và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) - người phụ nữ trung niên, chủ một quán ăn nhỏ trong khu tập thể.

Không chỉ chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt về thân phận cũng trở thành rào cản lớn giữa họ. Khang xuất thân từ một gia đình có công với cách mạng, gia thế vững giúp cậu được giao một dự án tầm cỡ dù chưa có kinh nghiệm. Ngược lại, lý lịch của Kỳ Nam lại quá phức tạp, khi con trai bị nghi là đã vượt biên. Trước đó, cô cũng là một trí thức có tiếng, công tác tại những tờ báo lớn, song nhiều khả năng vì sự việc này mà không thể phát triển sự nghiệp.