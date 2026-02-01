Lý Á Bằng được cứu

Lý Á Bằng thu khoảng 23 triệu USD trong một phiên livestream bán trà. Thành tích gây chú ý khi anh vừa trải qua giai đoạn nợ nần, khó khăn tài chính.

Theo Sina, Lý Á Bằng vừa tạo ra phiên livestream bán hàng gây chú ý nhất thời gian gần đây khi đạt tổng doanh thu khoảng 1,6 tỷ NDT ( 23 triệu USD ).

Phiên livestream của nam diễn viên chủ yếu giới thiệu trà Phổ Nhĩ và các sản phẩm liên quan đến trà. Số người xem trực tiếp tăng nhanh trong những phút đầu, có thời điểm vượt mốc 100.000 lượt xem. Tính trong toàn bộ thời gian phát sóng, tổng lượt xem cộng dồn được ghi nhận ở mức hơn 30 triệu lượt.

Nhờ đó, phiên livestream ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng đột biến và nhiều sản phẩm nhanh chóng “cháy hàng”.

Thành tích này thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi trước đó, Lý Á Bằng đang đối mặt khó khăn tài chính, vướng tranh chấp tiền thuê mặt bằng và áp lực nợ nần kéo dài vì kinh doanh thua lỗ.

Nam diễn viên từng công khai chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tài chính, kêu gọi sự cảm thông của công chúng, khiến dư luận dành nhiều chú ý cho mọi động thái tiếp theo.

Lý Á Bằng đang gượng dậy sau giai đoạn nợ nần. Ảnh: Sohu.

Truyền thông cho biết, yếu tố hậu trường này đã góp phần tạo hiệu ứng dư luận cho phiên livestream. Nhiều khán giả không chỉ mua sản phẩm vì nhu cầu tiêu dùng, mà còn xem đây là cách gián tiếp ủng hộ Lý Á Bằng vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau phiên livestream, lượng người theo dõi tài khoản Douyin của nam diễn viên tăng mạnh.

Tháng 6/2012, Lý Á Bằng cùng Vương Phi và một số đồng sáng lập khác thành lập Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Đây được giới thiệu là bệnh viện nhi tư nhân phi lợi nhuận đầu tiên tại Trung Quốc chuyên điều trị sứt môi - hở hàm ếch và một số dị tật bẩm sinh khác. Vốn điều lệ ban đầu khoảng 10 triệu NDT.

Tuy nhiên, mô hình phi lợi nhuận khiến bệnh viện gặp áp lực tài chính lớn do chi phí vận hành cao, khả năng chi trả của bệnh nhân hạn chế và khó khăn tài chính cá nhân của Lý Á Bằng. Tháng 8/2025, bệnh viện bị đưa vào danh sách đối tượng thi hành án, làm dấy lên tranh luận về tính bền vững của mô hình từ thiện y tế.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lý Á Bằng thừa nhận anh không có thu nhập ổn định trong khoảng 6 năm và phải dựa vào tiền tiết kiệm cùng khoản vay để trang trải cuộc sống. Anh từng nói đùa rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn với Vương Phi.