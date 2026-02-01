Sao 'Ở nhà một mình' vẫn vui vẻ, khỏe mạnh trước khi qua đời

Catherine O’Hara được cho là vẫn khỏe mạnh, vui vẻ trước khi qua đời. Sự ra đi đột ngột của bà ở tuổi 71 khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng.

Nữ diễn viên hài Catherine O’Hara, gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu qua loạt phim Ở nhà một mình (Home Alone), đã qua đời ở tuổi 71. Nguyên nhân chính thức hiện chưa được công bố, song theo một số nguồn tin, bà đã trải qua một cơn bạo bệnh ngắn ngày.

Page Six cho biết, chỉ khoảng hai tuần trước khi qua đời, Catherine O’Hara vẫn xuất hiện tại một sự kiện của tạp chí Supermodels Unlimited tổ chức ở California.

“Bà chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn rồi rời đi, nhưng trông vẫn khỏe mạnh so với một người 71 tuổi”, nguồn tin chia sẻ.

Catherine O’Hara ở tuổi 71. Ảnh: Lapresse

Trước đó vài tháng, vào ngày 14/9/2025, Catherine O’Hara từng được bắt gặp công khai tại buổi tiệc Emmy của Apple TV+ tổ chức tại Los Angeles. Khi ấy, bà sải bước trên thảm đỏ cùng chồng là nhà thiết kế Bo Welch, người đã gắn bó suốt 33 năm. Nữ diễn viên diện váy đen dài, xuất hiện rạng rỡ trước ống kính truyền thông.

Trong năm 2025, Catherine O’Hara nhận đề cử giải Emmy cho vai diễn Patty Leigh trong series The Studio. Tuy nhiên, bà không tham dự lễ trao giải Golden Globes 2026 hồi đầu tháng 1, dù có tên trong danh sách đề cử, khiến một số người đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe.

Rạng sáng 30/1, lực lượng cấp cứu đã được điều tới nhà riêng của Catherine O’Hara tại khu Brentwood (Los Angeles) sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp lúc 4h48. Nữ diễn viên được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, với biểu hiện khó thở, nhưng không qua khỏi vài giờ sau đó.

Một số nguồn tin thân cận cho biết họ không hề biết về căn bệnh mà nữ diễn viên mắc phải.

Sự ra đi đột ngột của Catherine O’Hara ở tuổi 71 khiến nhiều đồng nghiệp và bạn diễn bàng hoàng. Macaulay Culkin đăng tải hai bức ảnh kỷ niệm với nữ diễn viên, gồm khoảnh khắc đóng chung trong phim Home Alone và hình ảnh bà đến chúc mừng anh tại lễ gắn sao Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2024. Culkin gọi O’Hara là “người mẹ trên màn ảnh” và chia sẻ lời tiễn biệt xúc động trên mạng xã hội.

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O’Hara được xem là một trong những biểu tượng lớn của hài kịch Bắc Mỹ.

Năm 1990, O’Hara được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật chính - trong Home Alone. Vai diễn này tiếp tục được bà đảm nhận trong phần hai ra mắt năm 1992.