Vợ Brooklyn Beckham gây lo lắng

Ngoại hình gầy đi rõ rệt của Nicola Peltz khiến khán giả khó nhận ra. Theo thông tin, cô đã giảm 10-12 kg để chuẩn bị vai vũ công ballet trong phim mới.

Ngoại hình gầy đi trông thấy của Nicola Peltz thời gian gần đây làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên. Tuy nhiên, theo Page Six, sự thay đổi này xuất phát từ quá trình chuẩn bị cho vai diễn mới của cô trong bộ phim Prima.

Các nguồn tin giải trí cho biết trước khi tham gia dự án, Nicola Peltz duy trì cân nặng ước khoảng 56-58 kg. Trong quá trình tập luyện kéo dài nhiều tháng, nữ diễn viên được cho là đã giảm khoảng 10-12 kg, đưa cân nặng xuống dưới 45 kg - mức hình thể phổ biến theo tiêu chuẩn ballet cổ điển.

Vóc dáng của Nicola Peltz hiện tại. Ảnh: @Nicolapeltz

Nicola đã áp dụng chế độ tập luyện ballet cường độ cao, kết hợp huấn luyện sức bền, kéo giãn và kiểm soát cơ thể nghiêm ngặt. Song song đó là chế độ ăn hạn chế calo, ưu tiên protein nạc, rau xanh, kiểm soát tinh bột và đường, nhằm đảm bảo vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn duy trì thể lực cho các bài tập nặng.

Thông tin về quá trình giảm cân của Nicola Peltz được công bố trong bối cảnh đời sống cá nhân của cô và chồng là Brooklyn Beckham đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây, bộ đôi vừa xuất hiện công khai tại Beverly Hills (California). Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản Matsuhisa, liên tục nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy trạng thái tinh thần tích cực bất chấp những ồn ào xoay quanh đời sống gia đình.

Trong buổi hẹn hò, Nicola Peltz diện áo cổ yếm màu đen, quần jeans cạp trễ và giày cao gót, trong khi Brooklyn Beckham chọn phong cách giản dị với áo sơ mi trắng, quần jeans và áo khoác tông màu trung tính.

Hình ảnh mới nhất của Brooklyn và Nicola Peltz. Ảnh: Backgird.

Sự xuất hiện này diễn ra không lâu sau khi Brooklyn Beckham công khai chỉ trích cha mẹ là Victoria Beckham và David Beckham trên mạng xã hội. Brooklyn tuyên bố không có ý định hàn gắn quan hệ với gia đình và cáo buộc cha mẹ đã nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz trước thềm đám cưới năm 2022.

Brooklyn cũng cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham từng không công nhận Nicola Peltz là người nhà, đồng thời đưa ra cáo buộc gây tranh cãi rằng Victoria Beckham đã có hành động “không phù hợp” với anh trong tiệc cưới tại Palm Beach. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.