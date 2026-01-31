Cái kết của 'Lằn ranh'

"Lằn ranh" khép lại ở tập 58 bằng phiên xét xử đại án Trinh Tam, khi các nhân vật chủ chốt lần lượt nhận án tù.

Sau gần 3 tháng phát sóng, Lằn ranh chính thức khép lại ở tập 58. Tập cuối không có bước ngoặt lớn, chủ yếu giải quyết dứt điểm các tuyến nhân vật và sự việc còn tồn đọng, đưa câu chuyện về trục quen thuộc của dòng phim chính luận.

Trong diễn biến chính, ông Sách (NSND Bùi Trung Anh đảm nhận) chủ động ra trình diện cơ quan điều tra, thừa nhận trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trước đó. Cùng lúc, Triển (Mạnh Trường) bị bắt giữ và đối diện hậu quả sau thời gian dài né tránh.

Tại phiên tòa, ông Sách bị tuyên 20 năm tù với các tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý và nhận hối lộ trong dự án Trinh Tam. Khắc nhận mức án 22 năm tù do vai trò trực tiếp gây thất thoát lớn tài sản nhà nước. Triển, người giữ vị trí điều phối và tham gia thực hiện các sai phạm, bị tuyên 10 năm tù.

Lằn ranh khép lại ở tập 58.

Cuối phim, Thu (Hồng Diễm) gặp Triển trong trại giam với tư cách một người bạn, không còn vai trò công tố, khép lại của mối quan hệ từng nhiều lần đặt cô vào thế giằng co giữa công việc và đời sống riêng.

Sau khi lên sóng, tập cuối nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng cái kết đi đúng mạch chính luận, làm rõ trách nhiệm và hậu quả của sai phạm. Ngược lại, cũng có ý kiến tiếc nuối khi phim dừng lại khá nhanh, chưa đào sâu thêm tâm lý nhân vật ở giai đoạn sau xét xử.

Lằn ranh (đạo diễn Nguyễn Mai Hiền) thuộc dòng phim chính luận, khai thác đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Bối cảnh phim là tỉnh Việt Đông bước vào giai đoạn sáp nhập, dự án chung cư Tam Trinh phơi bày nhiều sai phạm.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Bảo Anh, Tiến Lộc, Hồng Diễm, Anh Đào, Huyền Trang, Mạnh Cường…

Trong phim, NSND Trung Anh đảm nhận vai Sách. Ban đầu, nhân vật này được xây dựng là cán bộ mẫu mực, liêm chính. Song càng về sau, nhân vật này bộc lộ nhiều mưu mô, toan tính. Người này có bồ nhí là Trinh, chủ tịch dự án nhà chung cư Tam Trinh.