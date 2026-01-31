Phim có Khả Ngân rời rạp, thu 85 triệu đồng

"Vạn dặm yêu em" chính thức rời rạp sau gần 3 tuần chiếu. Doanh thu phim chỉ khoảng 85 triệu đồng.

Vạn dặm yêu em - dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ - chính thức rời rạp sau gần ba tuần công chiếu. Sáng 31/1, bộ phim không còn xuất hiện trên các hệ thống bán vé.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm chỉ dắt túi về khoảng 85 triệu đồng, con số được xem là thấp kỷ lục. Ngay từ thời điểm ra mắt, phim đã sớm rơi vào cảnh ế ẩm, với số suất chiếu hạn chế và doanh thu nhỏ giọt, bình quân mỗi suất chỉ bán được 1-2 vé.

Suốt hành trình ngoài rạp, Vạn dặm yêu em gần như “chìm nghỉm” trên bảng xếp hạng phòng vé. Việc phim có thể trụ lại đến hết tuần thứ ba vốn đã là một bất ngờ, song nỗ lực đó vẫn không đủ giúp tác phẩm làm nên chuyện tại thị trường Việt Nam.

Khả Ngân trong Vạn dặm yêu em. Ảnh: NSX.

Thực tế, kết quả này là điều dễ hiểu khi điện ảnh Ấn Độ còn xa lạ với phần đông khán giả rạp Việt. Bên cạnh đó, bộ phim cũng tỏ ra khá yếu thế trên mặt trận truyền thông, ít được nhắc tới và thiếu hiệu ứng lan tỏa.

Vạn dặm yêu em xoay quanh câu chuyện của Manav, thiếu gia Ấn Độ đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Ở mảnh đất xinh đẹp hình chữ S, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những quyết định từ thế hệ đi trước khiến đôi uyên ương buộc phải lìa xa. Nhiều năm sau, họ tái ngộ tại Việt Nam, khiến những xúc cảm ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Trong phim, Khả Ngân hóa thân Linh, cô nghệ sĩ trẻ xinh đẹp với mối tình đầu không trọn vẹn. Nữ diễn viên có nhiều cảnh tương tác thân mật, ngọt ngào với bạn diễn Ấn Độ.

Sau khi ra mắt, bộ phim gắn nhãn 13+ vướng một số phản hồi trái chiều xoay quanh kịch bản hời hợt, kém thuyết phục, khâu xây dựng tâm lý nhân vật chưa chắc tay. Màn thể hiện của dàn cast cũng bị nhận xét nặng tính minh hoạ.