Báo động đỏ cho hai phim Việt

"Bố già trở lại" và "Chiến nam: Ve sầu thoát xác" nhanh chóng rơi vào cảnh khó khăn. Doanh thu không cao, suất chiếu không nhiều khiến cả hai đối diện nguy cơ thua trận.

Cuối tháng 1/2026, rạp Việt chào đón hai tác phẩm nội địa là Bố già trở lại (Nguyễn Quốc Duy) và Chiến nam: Ve sầu thoát xác (Trần Thanh Đa, Trần Hoà Bình). Cả hai đều thuộc thể loại hành động, trong đó Chiến nam: Ve sầu thoát xác được cho là có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng .

Dù vậy, trong những ngày đầu ra mắt, cả hai dự án đều rơi vào cảnh ế ẩm tại phòng vé, với số suất chiếu ít ỏi và doanh thu nhỏ giọt, gần như không có cơ hội hoàn vốn.

Sau hai ngày chiếu sớm, Bố già trở lại dắt túi 360 triệu đồng. Trong sáng 29/1, phim bán được 873 vé trên 335 suất chiếu, bình quân mỗi suất từ 2-3 vé.

Trong khi đó, tình hình của Chiến nam: Ve sầu thoát xác còn kém khả quan hơn khi phim chỉ bán được 116 vé trên 352 suất chiếu, với nhiều suất gần như không có khán giả. Tính đến hiện tại, phim chỉ thu khoảng 64 triệu đồng. Với mức đầu tư lớn, bộ phim đang đứng trước viễn cảnh trở thành một trong những dự án thua lỗ bậc nhất của điện ảnh Việt năm 2026.

Bố già trở lại và Chiến nam: Ve sầu thoát xác đều thuộc thể loại hành động vốn kén khán giả tại rạp Việt.

Tính cả hai tác phẩm này, chỉ riêng trong tháng đầu năm, rạp Việt đã chào đón tới 6 dự án, dù đây vốn là giai đoạn thấp điểm. Còn trong năm 2026, thị trường được dự báo sẽ có gần 70 tác phẩm ra rạp - một con số cao chưa từng thấy.

Chia sẻ với Trí Thức - Znews, Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh, Đại học Văn Lang cho rằng việc số phim sẵn sàng ra rạp chạm mốc kỷ lục thực chất là tín hiệu vừa mừng vừa lo.

“Nếu năm 2026 có 60-70 phim, ít nhất 30-40% trong số đó có thể lỗ nặng, với chi phí sản xuất trung bình 10- 20 tỷ đồng mỗi phim, gây lãng phí lớn”, ông Ngân nhận định.

Theo ông, dù dung lượng thị trường (số rạp, số ghế) đã tăng, nhưng “dung lượng ví tiền” và quỹ thời gian của khán giả không thể tăng tương ứng. Việc “nhồi nhét” quá nhiều phim sẽ dẫn đến tình trạng “chen chúc” suất chiếu, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Đồng quan điểm, đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn cho biết trong năm 2026, gần như tuần nào cũng sẽ có phim Việt ra mắt, thậm chí có thời điểm nhiều hơn một phim cùng khởi chiếu. Ông cho rằng đây sẽ là một năm khắc nghiệt chưa từng thấy, không chỉ với phim nội địa mà còn với toàn bộ thị trường phim chiếu rạp.

“Chắc chắn số lượng tác phẩm thua lỗ sẽ không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh phim Việt hiện nay có nhiều nét tương đồng cả về chủ đề lẫn chất lượng”, ông Tuấn nói.