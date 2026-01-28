Con gái 14 tuổi của David Beckham gây bàn tán

Harper Beckham, con gái 14 tuổi của David và Victoria Beckham, xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô bé thu hút sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, trưởng thành.

Theo Page Six, Harper Beckham, con gái út của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham, đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2026 ở Paris. Tại sự kiện, cô bé 14 tuổi thu hút sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, trưởng thành.

Theo truyền thông quốc tế, Harper lựa chọn áo khoác lông xanh, quần jeans ống loe, giày bệt đồng màu và túi Chanel vintage trị giá hơn 4.300 USD . Hình ảnh này được ghi nhận trong khuôn khổ Paris Men’s Fashion Week.

Harper Beckham được nhận xét ngày càng thể hiện gu thời trang riêng rõ nét. Trước đó, cô từng diện thiết kế của mẹ tại Paris Fashion Week (3/2025), buổi ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham ở London (10/2024) và Paris (9/2023).

Hình ảnh mới nhất của Harper Beckham. Ảnh: GC.

Cùng Harper, David và Victoria Beckham cũng xuất hiện tại sự kiện, bên cạnh hai con trai Romeo và Cruz. Sau show diễn, gia đình được cho là đã tham dự lễ trao huân chương Chevalier do Chính phủ Pháp trao tặng cho Victoria Beckham, nhằm ghi nhận những đóng góp của cô trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đây là lần lộ diện công khai đầu tiên của gia đình Beckham sau những ồn ào liên quan đến Brooklyn - con trai cả gia đình. Trước đó, Brooklyn gây chú ý khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội, đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào cha mẹ, trong đó cho rằng họ đã kiểm soát thông tin truyền thông và gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Harper Beckham sinh năm 2011. được quan tâm và chú ý từ nhỏ. Cô bé thường xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện thời trang và hoạt động gia đình. Dù vậy, Harper chưa tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay thương mại chuyên nghiệp nào. Gia đình Beckham nhiều lần khẳng định ưu tiên việc học và đời sống bình thường cho các con.

Trong khi đó, Victoria lo lắng con gái phải chịu áp lực, những lời chỉ trích giống các anh trai.

“Cả hai đều bảo vệ các con của họ, đặc biệt là Harper. Cô bé không chỉ là con út mà còn là con gái duy nhất. Cô bé luôn nhận được sự chú ý rất lớn, điều này càng tạo thêm áp lực. Nhưng họ biết Harper có đủ khả năng để thành công trong thế giới người nổi tiếng và cô bé có những người giỏi nhất để xin lời khuyên. Họ sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng cô bé và Victoria quyết tâm giúp cô bé quản lý sự nghiệp của mình”, một nguồn tin từng nói với Heat World.