Nicola Peltz 'được cha trợ cấp 1 triệu USD mỗi tháng'

Nicola Peltz được cho là nhận trợ cấp 1 triệu USD mỗi tháng từ cha tỷ phú Nelson Peltz. Đây là điều mà gia đình Beckham không lường trước.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên Nicola Peltz được cho là đang nhận khoản trợ cấp lên tới 1 triệu USD mỗi tháng từ cha ruột - tỷ phú Nelson Peltz.

Đây là điều mà gia đình Beckham không lường trước. Nguồn tin cho biết, vợ chồng David vẫn chu cấp cho Brooklyn nhưng ở mức “không quá lớn”, bởi họ mong muốn con trai sớm tự lập.

“Theo những gì được nghe, tôi nghĩ gia đình Beckham vẫn cho Brooklyn khá nhiều tiền, nhưng không phải kiểu tiền ‘điên rồ’. Họ có mong muốn rằng ở một mức độ nào đó, con trai họ sẽ tự đứng trên đôi chân của mình và trở nên độc lập. Nhưng tôi cũng nghe rằng, Nelson Peltz từng nói: ‘Tôi cho con gái mình khoản trợ cấp 1 triệu USD mỗi tháng’", nhà báo Marina Hyde tiết lộ trên The Rest Is Entertainment.

Brooklyn hiện sống cùng vợ tại một biệt thự ở Hollywood trị giá khoảng 11 triệu bảng Anh, song nhiều nguồn tin cho biết Nicola Peltz mới là người sở hữu chính bất động sản này.

Brooklyn ngày càng thân thiết với gia đình vợ. Ảnh: @nicolapeltz.

Trong khi đó, một nguồn tin nói với The sun, gia đình Peltz cho rằng vợ chồng Beckham chưa hỗ trợ tài chính đủ mạnh cho con trai. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh David và Victoria đều xuất thân từ tầng lớp lao động và không muốn “trao tiền dễ dàng” cho con, nhằm tránh gửi đi thông điệp sai lệch về giá trị sống.

Nelson Peltz hiện sở hữu khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD , vượt xa tổng tài sản khoảng 680 triệu USD của vợ chồng Beckham. Tỷ phú này gây dựng sự nghiệp từ lĩnh vực thực phẩm đông lạnh, sau đó mở rộng sang sản xuất bao bì và đầu tư tài chính. Ông cũng được biết đến là người chi 3,5 triệu USD cho đám cưới của con gái với Brooklyn Beckham vào năm 2022.

Nicola Peltz bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006, từng tham gia các dự án như The Last Airbender và Transformers. Gần đây, cô thử sức với vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính trong phim Lola, đồng thời chuẩn bị ra mắt phim kinh dị Pretty Ugly vào năm 2026. Trong khi đó, Brooklyn Beckham theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau, từ ẩm thực đến nhiếp ảnh.

Những ngày gần đây, mâu thuẫn trong gia đình Beckham tiếp tục leo thang khi Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ trong một tuyên bố dài sáu trang, cáo buộc họ kiểm soát và can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh. Hiện tại, trong khi gia đình Beckham đoàn tụ tại Paris để ủng hộ Victoria Beckham nhận Huân chương Nghệ thuật và Văn học của Pháp, Brooklyn và Nicola lại xuất hiện tại Malibu trong chuyến nghỉ dưỡng riêng tư.